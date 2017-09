Bolzonello corteggia Cecotti in vista delle regionali

FVG - Il vicepresidente della giunta regionale, Sergio Bolzonello, candidato del Partito democratico alle regionali del 2018, vedrà l’ex governatore del Fvg, Sergio Cecotti. L’incontro, richiesto dal primo, si terrà a breve. La data non è stata ancora fissata ma è un dato assodato che Cecotti abbia accettato l’invito. La notizia è stata confermata in queste ore dall’entourage dello stesso Bolzonello. «Sono due persone che si stimano, entrambi hanno fatto il sindaco e tutti e due conoscono i meccanismi della Regione – dichiara un esponente dei dem -, e visto che sia Bolzonello sia Cecotti hanno dato la propria disponibilità a candidarsi ancorchè su fronti diversi, ritengo che il tema dell’incontro verterà su questo».

Biolzonello, dunque, ha deciso di uscire allo scoperto per sondare le vere intenzioni dell’ex primo cittadino di Udine dopo che questi ha ufficializzato l’intenzione di correre per lo scranno della presidenza regionale. La dichiarazione è avvenuta nel corso di un vertice che Cecotti ha avuto con il gruppo di autonomisti che hanno aderito e sottoscritto l’accordo di Jalmicco (Manovai per autonomie, Patto per l’Autonomia e Patrie furlane). «Credo – dice ancora un collaboratore del candidato del Pd – che Bolzonello voglia capire di persona quali siano le vere intenzioni di Cecotti. Certo averlo come alleato sarebbe il massimo. Ma sappiamo che lui non corre da comprimario, ma per vincere, e dunque…».

E dunque la partita rimane apertissima, anche perché un Cecotti che corre per vincere sa perfettamente che l’appoggio del solo mondo autonomista non sarebbe sufficiente per tentare di battere centrodestra, centrosinistra e pentastellati. Difficile anche che accetti un accordo con Bolzonello visto che ha dichiarato che la sua presenza alle regionali sarebbe in netta discontinuità rispetto al decennio guidato prima da Tondo poi da Serracchiani. Non solo, ma il Pd è anche consapevole che Cecotti ha più volte manifestato netta contrarietà non solo nei confronti delle politiche di Serracchiani, ma anche dell’ex premier Renzi.

Insomma, il tentativo di Bolzonello di trovare un accordo rischia di arenarsi nelle secche dell’inconciliabilità delle rispettive posizioni politiche. Nel concreto, il vice presidente della giunta regionale non ha mai dichiarato che la sua candidatura avrà il sapore della discontinuità su tre aspetti che Cecotti ritiene, invece, imprescindibili e per i quali ha deciso di correre: la difesa della Specialità e dell’autonomia del Fvg, la riforma degli enti locali e quella della Sanità. Un incontro, dunque, zeppo di incognite e con risicati margini di arrivare a un accordo vero. Cecotti – dopo quanto ha avuto modo di dire in questi mesi – non 'correrà' mai per qualcuno. E’ più facile che da ottimo scienziato qual è, e fatti due calcoli, alla fine possa decidere di rinunciare alla candidatura. Tuttavia, in una situazione coì fluida e politicamente imprevedibile, da qui alle regionali tutto può ancora accadere.