Oktoberfest 2017: da Udine a Monaco di Baviera senza cambi con FlixBus

UDINE – Raggiungere l’Oktoberfest a Monaco di Baviera da Udine, senza cambi e senza pensieri, viaggiando in tutta comodità e a fronte di una spesa minima: è ora possibile grazie alle corse istituite da FlixBus tra la città friulana e il capoluogo bavarese, che proprio in occasione della festa della birra più famosa al mondo si offre come la soluzione di viaggio ideale sia per i fedelissimi alla kermesse che per i nuovi adepti alla loro prima esperienza. Viaggiando a bordo dei moderni autobus verdi di FlixBus, dotati di sedili reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese elettriche e toilette, gli amanti della birra udinesi potranno partire in tutto relax e senza il pensiero dell’auto, e godersi così l’esperienza dell’Oktoberfest a 360°.

FlixBus è anche una scelta estremamente pratica per chi è diretto all’Oktoberfest: una volta arrivati in autobus alla stazione centrale, si può infatti raggiungere a piedi in soli dieci minuti Theresienweise, l’area in cui da oltre due secoli si spillano litri di birra e si intonano i canti della tradizione bavarese in Dirndl e Lederhosen. Gli habitué potranno così pianificare l’appuntamento annuale con la festa della birra con la massima flessibilità. Per chi visita la kermesse per la prima volta, FlixBus ha inoltre redatto un vademecum essenziale, con tutti i consigli per vivere l’evento al meglio: www.flixbus.it/consigli-di-viaggio/oktoberfest.

Le corse, in partenza dall’autostazione di Viale Europa Unita, sono acquistabili su www.flixbus.it, sull’app FlixBus e in agenzia, oltre che dall’autista alla partenza, a prezzo pieno e secondo disponibilità.