L'appello di Palmanova è andato a buon fine: altri 3 milioni di euro dallo Stato

PALMANOVA - Ulteriori 3 milioni di euro per la ristrutturazione delle mura della città fortificata di Palmanova e 4 milioni per i lavori di recupero del Parco del comprensorio del Castello di Miramare di Trieste. Questa la distribuzione che riguarda il Friuli Venezia Giulia del riparto di 65 milioni del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) passata al vaglio della conferenza delle Regioni riunitasi a Roma alla presenza del ministro Dario Franceschini. Ne ha dato notizia l'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, che ha partecipato ai lavori della Conferenza.



Lo stesso Torrenti ha rimarcato l'ottimo risultato conseguito a favore del territorio regionale, grazie anche al lavoro fatto dalla Regione assieme a Franceschini. Per quel che riguarda Palmanova, come ha spiegato l'assessore, queste nuove risorse si sommano ai 5 milioni di euro già stanziati in precedenza (3 dal Governo, 2 della Regione) e «dimostrano - ha detto - la sensibilità del Ministero su una questione molto sentita anche a livello internazionale, visto il riconoscimento dell'Unesco, di fronte alla quale la Regione e il Governo hanno saputo dare una risposta concreta».



«Anche per Miramare - ha sottolineato l'assessore - parliamo di un patrimonio culturale decisivo per l'identità della comunità locale e questi 4 milioni di euro rappresentano un tangibile segno di attenzione che contribuirà a risolvere quei problemi di degrado che rischiavano di ledere l'immagine del sito e la qualità dell'offerta turistica e culturale di Trieste. Questo finanziamento - ha concluso l'assessore - conferma inoltre la bontà della scelta concordata dalla Regione con il ministro Franceschini di fare del comprensorio di Miramare un Museo autonomo e non intraprendere altre strade che non avrebbero potuto contare sulle risorse statali».