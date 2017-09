Due fratelli in manette per spaccio: 'beccati' durante un normale controllo di polizia

UDINE – Due fratelli sono finiti in manette per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente a seguito di una breve attività d’indagine da parte della polizia di Stato di Udine. 46 anni uno, 47 l’altro, sono stati inoltre segnalati all’autorità giudiziaria per reati di resistenza a pubblico ufficiale (il primo) e per detenzione di armi comuni da sparo (il secondo).

I fatti

Tutto è emerso da un normale controllo di polizia. Era il 20 settembre. Uno dei due, un 46enne (residente a Udine) alla vista del personale della squadra mobile, ha cercato di allontanarsi per poi raggiungere la propria moto e darsi alla fuga. Raggiunto dagli agenti, l’uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento. è Sottoposto a perquisizione personale il 46enne aveva con sé oltre 110 grammi di sostanza stupefacente e 2300 euro, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. È a quel punto che gli uomini della squadra mobile hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare. In quella circostanza i poliziotti hanno trovato ulteriori 270 grammi di droga e un bilancino di precisione. A seguito di alcuni accertamenti il personale di polizia ha esteso l’attività anche al domicilio del fratello, un 47enne (anche lui udinese) già noto alle forze dell’ordine, rinvenendo oltre 500 grammi di sostanza stupefacente, cinque bilancini di precisione e due pistole illecitamente detenute e dotate di relativo munizionamento. All’esito dell’attività, pertanto, i due uomini sono stati tratti in arresto e condotti alla Casa Circondariale di Udine a disposizione dell’autorità giudiziaria.