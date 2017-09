Di Luca non si hanno notizie da giugno: i famigliari continuano a cercarlo

POCENIA - Si chiama Luca Betto, ha 47 anni e vive con la madre e il fratello a Pocenia. Dell’uomo non si hanno più notizie dallo scorso 16 giugno. Luca è uscito di casa attorno alle le 15.30 con la sua auto, una vecchia Fiat Bravo, senza dire alla madre dove andava. Da quel momento non è più tornato. I familiari hanno provato a chiamarlo sul suo cellulare che però risulta sempre spento. Dopo una settimana di ricerche la sua auto è stata trovata ad Amaro, davanti a una tavola calda dove era solito mangiare quando lavorava per una ditta di Tolmezzo. L'auto era aperta con le chiavi inserite nel cruscotto e dentro non c'era niente di anomalo.

Alcune informazioni

Alto 1 metro e 80, ha gli occhi castani e i capelli brizzolati. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, blue jeans e mocassini beige. Ha studiato elettromeccanica e ha lavorato in varie ditte e autofficine ma ultimamente non ha un lavoro fisso e fa piccole riparazioni a casa. I famigliari si sono rivolti alla trasmissione di Rai3 ‘Chi l'ha visto?’, che ha inserito l’immagine dell’uomo tra gli ‘scomparsi’.