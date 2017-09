Gli eventi in programma venerdì 22 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 settembre, a Udine (e non solo) e provincia, eccoli.

Mothers: venerdì 22 settembre dibattito ‘La scelta di essere madre’

Ultimo evento per la mostra fotografica ‘Mothers - Storie di donne. Storie di madri’, allestita fino al 30 settembre al Palamostre. Venerdì 22 settembre alle 18 si potrà assistere al dibattito ‘La scelta di essere madre’, con interventi di Francesca Pavan (Aied Udine), Erica Cossettini (Amigdala), Cristina Lenardon (Auxilia Onlus), Silvia Paoli Tacchini (Spazio Oblò e Crot Varia umanità) e Massimiliano Fanno Canelles, (responsabile CAD Nefrologia e Dialisi ASUIUD e presidente di Auxilia Onlus e Auxilia Foundation. La mostra è composta da 14 ritratti di donne, madri con i propri figli, fotografate da Chiara Bassi, ed è promossa dall’Assessorato alle Pari opportunità, dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine e da CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg. La mostra è aperta con orario da martedì a sabato dalle 17.30 alle 19.30.

A Gemona del Friuli è tutto pronto per la Fieste da Patate

Dal 15 al 17 e dal 22 al 25 settembre si terrà la tradizionale festa della patata al Parco Stroili di Ospedaletto di Gemona del Friuli. Ecco qui il programma della giornata.

Pino Roveredo alla Libreria Moderna Udinese

Dopo il grande successo del lancio in anteprima nazionale al Festival Pordenonelegge, sarà presentato venerdì 22 settembre, alle 20.30, alla Libreria Moderna Udinese in via Cavour 13 a Udine, ’Ferro batte ferro’, il nuovo libro di Pino Roveredo (Bottega Errante Edizioni). Nel corso dell’evento la giornalista e scrittrice Luana De Francisco dialogherà con l’autore. Carlotta Del Bianco leggerà alcuni passi del libro.

Nasce la ProRetePA: al via con un primo evento

Venerdì 22 settembre, dalle 15 alle 19, nell’aula 3 della sede universitaria di Udine in via Tomadini 30/a, si terrà il primo evento formativo ‘Professioniste in rete’ organizzato 'in cordata' dalle presidenti e delegate pari opportunità degli ordini professionali friulani per presentare le convenzioni nazionali legate al progetto ‘ProRete-PA’ (‘Professionalità in Rete per le Pubbliche Amministrazioni’).Maggiori info, qui.

‘Boschinfesta’

Per approfondire le tematiche intorno al rapporto tra clima e ambiente non può perdere l’iniziativa di domani venerdì 22 settembre con il meteorologo, divulgatore scientifico e climatologo italiano Luca Mercalli. Alle 17, alla Casa del Marinaretto di Palazzolo dello Stella, Mercalli parlerà con Vicario dei boschi planiziali e dei cambiamenti climatici, in un incontro pubblico moderato dal giornalista Paolo Medeossi. Al termine dell’incontro, uno spettacolo di danza aerea sul fiume Stella, in piazza del Porto a Precenicco, chiuderà la giornata di divulgazione.

Nuova edizione per il ‘Cervignano Film Festival’

Ventuno cortometraggi internazionali, 21 videoclip da tutta Europa (più uno dal Cile), 3 corti regionali e 5 realizzati dalle scuole superiori italiane: una selezione severissima fra le oltre 600 opere arrivate in segreteria. Sono i numeri record della quinta edizione del Cervignano Film Festival. Il programma della giornata è disponibile qui.

In partenza gli Open Days per scoprire le tecnologie additive

Scoprire le tecnologie additive, conoscere le loro potenzialità, capire quando applicarle e anticipare il mercato. Sono questi gli obiettivi degli Open Days Additive Fvg, tre giornate dedicate alle tematiche della Additive Manufacturing con un primo appuntamento in programma il 22 settembre, e altri due appuntamenti nel mese di ottobre presso il laboratorio di meccatronica avanzata Lama Fvg di Udine. Maggiori info, qui.

Presentazione alla Libreria Friuli

Dopo aver vinto la scorsa settimana a Vietri sul Mare il Premio Letterario Nazionale ‘Borgo Albori’ – Gran Galà della Cultura 2017 nella sezione Narrativa «per la sua efficace e pregevole azione di scrittore esercitata con talento e passione», Stefano Caso incontrerà i lettori alla Libreria Friuli venerdì 22 settembre alle ore 18 per parlare del suo ultimo romanzo, ‘Libreria Luigi’. Con l’autore interverrà Christian Seu, giornalista del ‘Messaggero Veneto’.

A Pantianicco arriva la 48ma Mostra Regionale della Mela

E' tutto pronto per gli appuntamenti dedicati al dolce frutto. In programma eventi per gli addetti ai lavori ma anche festeggiamenti, sport, degustazioni e molto altro. Ecco il programma completo dal 22 al 24 settembre e dal 27 settembre al 1 ottobre, qui.

Cent’anni di storia a Torviscosa

La manifestazione SNIA. Cent’anni di storia, organizzata dal Comune di Torviscosa per ricordare il centenario di fondazione dell'azienda che ha dato origine allo stesso paese e al suo grande stabilimento industriale, prosegue questa settimana con nuovi appuntamenti molto significativi. L’incontro di venerdì 22 (alle 18.30) è per un confronto con una località fuori regione, ma più che mai vicina a Torviscosa.

‘Academie dal Friûl’ al di Toppo Wassermann

Il Circolo Universitario Friulano ‘Academie dal Friûl’, presideuto dal professor Alberto Travain, invita la cittadinanza venerdì 22 settembre 2017, alle 17, alla Sala Consiglio di Palazzo di Polcenigo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine, per la presentazione in lingua friulana della riformata assemblea popolare udinese, denominata storicamente Arengo, che si riunirà nello stesso luogo nella ricorrenza civica tradizionale di San Michele Arcangelo, il 29 settembre 2017. Durante l'incontro pubblico, intitolato ‘Il renc resurît: une vôs in cjapitul antighe pal popul di Udin dal dì di vuê’, nella prestigiosa sede universitaria sarà possibile anche prenotare il posto in assemblea essendo, per ovvie ragioni di spazio e di sicurezza, l'adunanza civica a numero chiuso.

Alex Britti in concerto

L’autunno del Perla Casinò & Hotel si apre sulle note della grande musica italiana. Dopo aver registrato il sold out nelle piazze e nei teatri di tutta Italia, il tour di Alex Britti farà tappa a Nova Gorica venerdì 22 settembre alle 22. Maggiori info, qui.

Al via Gusti di Frontiera

Specialità e leccornie di tutto il mondo, irresistibile e sfizioso cibo da strada, osterie negli angoli più suggestivi del centro storico. Cresce ancora Gusti di frontiera, la kermesse enogastronomica più grande del Triveneto che nella sua 14esima edizione da giovedì 21 a domenica 24 settembre porterà a Gorizia oltre 350 stand in rappresentanza di 44 Paesi. Maggiori info, qui.