Forza Italia e Pd plaudono al voto pro Sappada in Fvg

FVG - Consensi unanimi sono arrivati dal mondo politico del Friuli venezia Giulia all'approvazione, da parte del Senato, del ddl sul passaggio di Sappada al Fvg. I capigruppo di Forza Italia e Partito Democratico in Consiglio regionale, Riccardo Riccardi e Diego Moretti, ad esempio, esprimono tutta la loro soddisfazione.

«Il voto favorevole del Senato sul passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia segna un momento storico di questa lunga e difficile battaglia che la comunità sta portando avanti da anni. Ora tocca alla Camera fare la propria parte, riconoscendo a Sappada il diritto di decidere per il proprio futuro». Queste le parile di Riccardi, che aggiunge. «La volontà di autodeterminazione dei popoli, soprattutto se chiara e rivendicata seguendo procedure previste dall'ordinamento e nel rispetto della democrazia, non può essere ostacolata dalla mancanza di volontà da parte della politica o da basse dinamiche da campanile. Il voto di oggi al Senato lo dimostra. I cittadini di Sappada hanno saputo combattere con determinazione, studio e rispetto per le regole, dando a tutto il Paese una lezione di civiltà e di amore per le proprie radici, con quella dose di testardaggine che permette al popolo friulano di fare grandi cose. Ma se oggi è il momento della soddisfazione - conclude l'esponente di Forza Italia -, domani sarà necessario tornare al lavoro tenendo la guardia alta e concentrando l'attenzione sulla Camera dei deputati, cui ora spetta il compito storico di decidere se ascoltare la richiesta corale di una comunità che vuole decidere per il proprio futuro o se prendersi la gravissima responsabilità di negare a Sappada il proprio diritto all'autodeterminazione, umiliando i sappadini e facendo perdere qualunque credibilità all'istituzione del Parlamento».

Così si è espresso Moretti. «Il risultato di oggi al Senato è decisamente positivo in quanto rappresenta un ulteriore passo avanti che riconosce non solo i legami storici, culturali e linguistici che uniscono Sappada al Fvg, ma anche e soprattutto deve essere considerato il riconoscimento dell'espressione della volontà popolare, per troppo tempo frenata dalle istituzioni romane, ma sulla quale il Partito democratico ha sempre mantenuto coerenza, a partire dall'impegno della nostra europarlamentare Isabella De Monte. Si tratta di un risultato che premia la caparbietà di molti, ora ci aspettiamo che la Camera completi l'iter».