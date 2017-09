Inaugura la nuova palestra negli ex spazi della Galleria d'Arte, al Palamostre

UDINE - Si inaugura oggi, venerdì 22 settembre alle 18, la nuova struttura sportiva affidata in concessione all'associazione Sport Team Judo Udine e ricavata nei locali un tempo occupati al Palamostre dalla Galleria d’Arte Moderna Udinese, i cui lavori erano stati consegnati lo scorso aprile con la previsione, rispettata, di concludersi entro l'anno.

Ospite Laura Di Toma

Ospite d'onore e madrina dell'inaugurazione sarà una figura che ha fatto la storia del judo italiano, la friulana Laura Di Toma, medaglia d'argento ai campionati mondiali del 1980 e campionessa europea per tre volte a cavallo tra anni Settanta e Ottanta. A fare gli onori di casa, insieme con la pluripremiata judoka friulana, saranno il sindaco di Udine, Furio Honsell, l'assessore ai Lavori pubblici, Pierenrico Scalettaris, l'assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi, e numerose altre autorità.

La sede e i lavori

La palestra negli spazi del Palamostre era un'opera prevista da tempo, ma i cui termini di realizzazione si sono allungati a causa del trasferimento delle opere rimaste accatastate nei magazzini dell’ex Galleria d’arte moderna, e che finalmente è stata portata a termine mantenendo così una promessa in cui si era impegnato lo stesso sindaco, Furio Honsell. Il recupero dell'ex Galleria d'Arte come struttura sportiva è un intervento che va a riqualificare un'ulteriore porzione di un edificio storico della città, già positivamente valorizzato dalla gestione diretta della parte teatrale a opera del Teatro Stabile. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa Valerio Sabinot di Basiliano, per un importo di 91 mila euro, a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza per un importo totale di 94 mila euro.