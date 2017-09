Anche in Fvg tornano ‘Le Giornate Europee del Patrimonio’

FVG - Le Giornate Europee del Patrimonio tornano nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia nel prossimo fine settimana. Sabato 23 settembre con orari e costi ordinari nel corso della giornata e apertura straordinaria serale di tre ore al prezzo simbolico di 1€; e domenica 24 settembre con orari e costi ordinari e molti eventi, dai voli in mongolfiera alle caccie al tesoro, dalle letture animate alle aperture straordinarie di siti normalmente non accessibili.

‘Cultura e Natura’

Il tema scelto dal Consiglio d’Europa per la nuova edizione è ‘Cultura e Natura’, un argomento di grande attualità che permette di approfondire l’interazione dell’uomo con l’ambiente che lo circonda, in un ampio arco cronologico che va dalla preistoria all’epoca contemporanea. Aderiscono all’iniziativa, che nelle scorse edizioni ha registrato un grande successo di pubblico, anche moltissimi luoghi della cultura non statali tra musei civici, comuni, gallerie, fondazioni e associazioni private, costruendo un’offerta culturale estremamente variegata, con un calendario che arriva a sfiorare i mille eventi. Ecco i luoghi della cultura in Friuli Venezia Giulia.

Trieste

Museo Storico e parco del Castello di Miramare - 19.30-22.30 (ultimo ingresso 22).

Udine

Museo archeologico nazionale di Aquileia - 19.30-22.30 (ultimo ingresso 22);

Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli - 20-22.30;

Casa Bertoli - 16.30-19.30 (ultimo ingresso 19).