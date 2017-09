Malore fatale mentre è diretta all'ospedale per trovare il marito: addio alla presidente dell’Afds di Mortegliano

MORTEGLIANO - Un malore fatale ha colto Flavia Ferro, 68enne presidente dell’Afds di Mortegliano-Lavariano-Chiasiellis. La signora si trovava in auto (nel pomeriggio di giovedì 21 settembre), stava andando in ospedale a trovare il marito che alcuni mesi fa è stato colpito da un infarto dal quale si è ripreso quasi completamente.

I fatti

Intrapreso il viaggio verso l’ospedale, non lontano da casa, Flavia si è sentita male, il tempo di accostare, poi ha perso i sensi. La figlia, che la stava seguendo con la sua auto è subito scesa, corsa dalla madre l’ha trovata già priva di sensi e ha subito chiamato aiuto. In attesa dell'ambulanza del 118, alcuni compaesani hanno praticato alla signora un massaggio cardiaco, al loro arrivo, i sanitari, però, non hanno che potuto constatare il decesso della 68enne.

I soccorsi

Molto amata e stimata per il suo impegno non solo nella sezione Afds, di cui era presidente da tre mandati, Flavia era attiva promotrice dei prodotti tipici locali tra cui la Blave di Mortean. Su Telefriuli, nella trasmissione Lo Scrigno, curava la parte relativa alle ricette e ai piatti da cucinare con questa farina. L’intero paese è sgomento e addolorato per questa perdita e si stringe attorno alle due figlie, al figlio, e al marito.

Le parole dell’Associazione donatori

«Questa è stata la nostra ultima uscita, Presidente, - si legge sulla pagina Facebook dell’Afds di Mortegliano-Lavariano-Chiasiellis - ma noi non ci fermeremo adesso. Continueremo a lavorare come hai sempre fatto tu e come sicuramente tu vorresti. Sei sempre stata il nostro "centro", il nostro punto di riferimento. La tua perdita improvvisa lascia un vuoto incolmabile dentro tutti noi. Vogliamo ricordarti cosí, sempre attiva e pronta a collaborare. Domenica al Congresso noi ci saremo perché è una cosa alla quale ci tenevi molto. Porteremo alto il tuo nome, Presidente, in modo che tutti possano ricordati per la splendida persona che eri. Grazie per tutto quello che hai fatto per l'associazione, per la nostra sezione e per la promozione del dono del sangue, siamo certi che tutto il tuo lavoro ti sia stato ripagato. Non ti dimenticheremo mai. Mandi Flavia». Il 23 settembre, alle 18.30, sarà celebrato il Santo Rosario nella chiesa della SS Trinità. Lunedi 25 settembre, alle 15, si terranno i funerali nel Duomo di Mortegliano