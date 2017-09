Spariti oltre 37 quintali di rame: denunciate 4 persone

CIVIDALE DEL FRIULI – Hanno messo a segno diversi colpi, per un ammontare stimato di circa 60 mila euro. A sparire oltre 37 quintali di rame, veicoli, attrezzature, utensili, pc e materiale digitale e informatico. A essere denunciata, dopo una complicata attività di indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cividale, una banda composta da bulgari. I furti che hanno dato il via all’attività investigativa sono stati tre, in particolare, in altrettante aziende della regione, ma non solo. Tra le altre, nel novembre del 2015 a finire nel mirino della banda la ex ​Italricambi ​di Cividale, nel marzo 2016, invece, la Itp Benelli Spa di Moscazzano (Crema).

Le indagini

Gli uomini del maggiore Gabriele Passarotto grazie anche alla collaborazione con i colleghi di Crema e di quelli di Siena e alla cooperazione con la polizia bulgara, tutti coordinati della Procura della Repubblica di Udine, sono arrivati ai malviventi con cittadinanza bulgara, ma residenti nella provincia lombarda: a loro carico è scattata una denuncia, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di furto aggravato e continuato in concorso.