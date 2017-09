Cade dal tetto: impresario finisce all'ospedale

NESPOLEDO DI LESTIZZA - Stava riparando una grondaia sul tetto di una casa, quando è rovinato a terra. Vittima di un infortunio sul lavoro - successo a Nespoledo di Lestizza nella mattinata di giovedì 21 settembre - un impresario, titolare con alcuni soci della Bidoli Lattonerie con sede a Mortegliano.

I fatti

Le cause dell’infortunio - come precisa Il Gazzettino - sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Mortegliano che sono intervenuti sul posto assieme ai sanitari 118. L'uomo, un 53enne che risiede a Mortegliano, G.B. queste le sue iniziali, si trovava sul tetto per riparare la grondaia danneggiata. A lavoro terminato, però, come ha avuto modo di raccontare lui stesso, è scivolato e caduto a terra, da un'altezza di circa un metro e mezzo. Trasportato dall’ambulanza del 118 al Santa Maria della Misericordia di Udine, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.