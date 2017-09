“Home Special Home”: Progettoautismo Fvg onlus inaugura il centro diurno

UDINE - Il sogno diventa realtà e con orgoglio Progettoautismo Fvg onlus inaugura il Centro Diurno di «Home Special Home», una casa per l’autismo realizzato con il contributo economico della Regione Friuli Venezia Giulia e di numerosi partner privati fra i quali Unicredit Banca e Universiis Soc Coop.

L’inaugurazione

Il centro Home Special Home verrà intitolato a San Luigi Scrosoppi, il santo friulano della carità che si dedicò in particolare all’assistenza professionale e all’educazione degli ultimi. Sabato 23 settembre, alle 11, a Feletto Umberto ci sarà la benedizione del Centro, l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro, i saluti delle autorità, la presentazione della struttura e la visita guidata dei locali ristrutturati. La cerimonia sarà allietata dalla presenza della Banda di Tricesimo, seguirà buffet realizzato dalla Scuola di Cucina Mestoli & Padelle di Micol Pisa. Numerosi amici dell’associazione hanno voluto sponsorizzare la realizzazione della giornata: Frico Savio, Zafferano San Quirino, La Ghiottoneria, Vignaioli Specogna, Galli Pasticceria e Catering, Casa della Contadinanza, Friul Trota, Giorgiutti Alberto & associati, Oro Caffè, Cda Distributori automatici.

Unico e innovativo in regione

Il centro aprirà le porte per festeggiare il secondo importante traguardo raggiunto dopo l’acquisizione dello stabile e che proseguirà da ottobre prossimo col secondo lotto di lavori per la realizzazione dei gruppi appartamento. Il centro polifunzionale, unico e innovativo in regione, ha ricevuto il placet del Criba - Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche - del Fvg ed è adibito all’accoglienza semiresidenziale, residenziale di persone con autismo con i criteri dell’accessibilità for all. «Il modello cooperativo di co-produzione del welfare e l’approccio collaborativo sono parte integrante della nostra formazione.» spiega la presidente Elena Bulfone. «Come genitori crediamo che possano rappresentare un nuovo paradigma per l’interazione del cittadino con l’amministrazione, acquisendo un ruolo sempre più attivo nella definizione delle politiche pubbliche, specie quelle del welfare. La rete di servizi che l’associazione offre – prosegue Bulfone - si rifà al modello della sharing economy che determina un diverso equilibrio fra mercato, Stato e società. Il nostro fine non è il guadagno, ma l’accessibilità a servizi per l’autismo che attualmente non ci sono, nella prospettiva del cittadino smart, allo stesso tempo fruitore e produttore di servizi. Auspichiamo per il prossimo futuro di vedere un progressivo aumento della collaborazione fra associazioni, cooperazione sociale ed enti locali, Aziende Sanitarie e il cittadino. Questa – conclude la presidente - è la vera rete che può innovare e promuovere nuovi servizi per l’autismo in maniera rapida ed efficiente».

Obiettivi

La rete è uno dei pilastri dell'Associazione, all'interno di tutte le attività promosse dai genitori di persone con autismo, psicologi e pedagogisti, logopedisti, educatori e professionisti per i laboratori, vengono coinvolti tirocinanti di importanti Università del Triveneto convenzionate, i volontari del Servizio Civile Nazionale e Solidale, i volontari dell'Istituto Malignani di Udine con il progetto del Mo.Vi., i tirocinanti dell'Istituto Percoto e Ceconi di Udine e numerose volontari. L'obiettivo è quello di creare progetti di vita per persone con autismi a basso, medio e alto funzionamento e Sindrome di Asperger attraverso una rete di servizi con obiettivi individualizzati e la creazione di spazi e attività ad hoc, non standardizzate come invece avviene in molte realtà del settore.

Formazione continua

L’expertising sugli autismi coinvolge la formazione continua degli operatori, la supervisione con professionisti comportamentali, attività strutturate per lo sport e il tempo libero ed attività simil-lavorative ed in borsa lavoro. Nulla è lasciato al caso, e ogni singolo progetto viene curato nel dettaglio, dando risposta a bisogni e necessità speciali di ogni singolo bambino, ragazzo e adulto.

La priorità

Dare risposte concrete alle famiglie di bambini e ragazzi con autismi è la priorità, l'impossibile diventa possibile. All’interno del centro diurno di Home Special Home vi sono laboratori abilitativi del centro diurno per adolescenti ed adulti, una sala polivalente, un atelier artistico, una palestra, un centro convegni, una sala musica, una mensa e una grande cucina per i laboratori, spazi di relax per i genitori.