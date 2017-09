Gli eventi in programma domenica 24 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 settembre, a Udine (e non solo) e provincia, eccoli.

‘Un nuovo grande evento per animare i Bastioni’

Sarà la prima volta per Palmanova. Domenica 24 settembre, tra la Piazza e i Bastioni, più di 40 cavalli e una decina di cani simuleranno una delle attività equestri più antiche e tradizionali: una caccia alla volpe totalmente incruenta. L’obiettivo della competizione è la cattura di un fantoccio di paglia, imbevuto degli odori dell’animale, trainato da un’amazzone. Cavalli e cavallieri passeranno quindi anche in Piazza Grande, verso le 11.45. Partendo dal campo ostacoli, entreranno da Porta Udine, percorrendo il Borgo, sfilando sulla piazza per poi proseguire su Contrada Donato, fino all’ex caserma Filzi. Da qui raggiungerano l’esterno della cinta muraria, realizzando un giro completo dei Bastioni. Il tutto terminerà verso le 14.30.

‘Donna la musica dimenticata’ a Casa Cavazzini

Partirà domenica 24 settembre alle 11 in Casa Cavazzini la rassegna dedicata alla composizione musicale femminile ‘Donna la musica dimenticata’, organizzata dalla web radio Le Metronome in stretta collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Udine e l’associazione Musicisti Tre Venezie. Quattro tappe che spazieranno in 1000 anni di storia della musica femminile e che si apriranno con una presenza straordinaria, quella del Maestro Giovanna Marini, già Premio Le Metronome 2016.

‘I confini dividono, la natura unisce’: escursioni in Val Resia alla scoperta della European Green Belt

Il 24 settembre sono previsti alcuni eventi organizzati in collaborazione con il Parco naturale Prealpi Giulie, che si articoleranno in esperienze naturalistiche e momenti di informazione/formazione sulle valenze e potenzialità della rete. Tutte le info, qui.

Moggio Udinese ospiterà il 94° Congresso della Società Filologica Friulana

Domenica 24 settembre la famiglia della Società Filologica Friulana, che per tradizione si riunisce in Congresso ogni anno l’ultima domenica di settembre, sarà accolta a Moggio Udinese per celebrare il 94° Congresso sociale. I dettagli, qui.

A Lignano arrivano gli ‘angeli custodi’ a 4 zampe

Lignano Sabbiadoro (il 23 e 24 settembre) ospiterà per la prima volta gli esami nazionali di abilitazione per conduttori di Unità Cinofile di Salvataggio della Federazione Italiana Nuoto Salvamento, organizzati in collaborazione con la sezione territoriale della provincia di Udine. Maggiori info, qui.

Anche in Fvg tornano ‘Le Giornate Europee del Patrimonio’

Le Giornate Europee del Patrimonio tornano nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia nel prossimo fine settimana. Sabato 23 settembre con orari e costi ordinari nel corso della giornata e apertura straordinaria serale di tre ore al prezzo simbolico di 1€; e domenica 24 settembre con orari e costi ordinari e molti eventi, dai voli in mongolfiera alle caccie al tesoro, dalle letture animate alle aperture straordinarie di siti normalmente non accessibili. Ecco qui i luoghi della cultura in Friuli Venezia Giulia.

‘Giochi senza frontiere a sei zampe’: seconda edizione domenica del 24 settembre 2017

Tornano, domenica 24 settembre 2017 al Parco del Cormor, i ‘Giochi senza frontiere a sei zampe’, nella loro seconda edizione dopo il grande successo del 2017. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Udine in collaborazione con Gem Dog a.s.d. e gli istruttori cinofili dell'associazione, che invitano tutti gli amanti dei cani a trascorrere una simpatica domenica mattina con i propri animali. Dalle 10 saranno aperti quattro gazebo con annesse altrettante zone gioco dove verranno proposte alcune divertenti attività da condividere con il vostro fedele amico (giochi di fiuto, agility, obedience e rally-o). Al superamento di ogni prova, la coppia cane-padrone riceverà un timbro: al raggiungimento di almeno tre timbri sarà consegnato un omaggio. Le prove sono alla portata di tutti, anche chi non ha mai seguito un corso di educazione con il proprio cane, grazie all'aiuto degli educatori cinofili. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 1 ottobre.

Al via Gusti di Frontiera

Specialità e leccornie di tutto il mondo, irresistibile e sfizioso cibo da strada, osterie negli angoli più suggestivi del centro storico. Cresce ancora Gusti di frontiera, la kermesse enogastronomica più grande del Triveneto che nella sua 14esima edizione da giovedì 21 a domenica 24 settembre porterà a Gorizia oltre 350 stand in rappresentanza di 44 Paesi. Maggiori info, qui.

Mobilità del futuro: da Autostar il weekend per i più piccoli

Gli showroom del Gruppo (sabato 23 e domenica 24 settembre), a Udine, Pordenone, Trieste e Portogruaro (Ve) aprono le porte a bambini e famiglie e ospitano un evento speciale: si tratta di Mercedes-Benz Ludotech, il laboratorio di robotica più creativo che c’è. Tutti i dettagli, qui.

Nuova edizione per il ‘Cervignano Film Festival’

Ventuno cortometraggi internazionali, 21 videoclip da tutta Europa (più uno dal Cile), 3 corti regionali e 5 realizzati dalle scuole superiori italiane: una selezione severissima fra le oltre 600 opere arrivate in segreteria. Sono i numeri record della quinta edizione del Cervignano Film Festival. Il programma della giornata è disponibile qui.

A Pantianicco arriva la 48ma Mostra Regionale della Mela

E' tutto pronto per gli appuntamenti dedicati al dolce frutto. In programma eventi per gli addetti ai lavori ma anche festeggiamenti, sport, degustazioni e molto altro. Ecco il programma completo dal 22 al 24 settembre e dal 27 settembre al 1 ottobre, qui.

ScopriResia 2017: appuntamento con 'Profumi d'autunno in Val Resia'

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2017 in programma un week-end di profumi, saperi e sapori. Con degustazioni in ristoranti, baite e locali della Valle, laboratori mostre e visite naturalistiche. Maggiori info, qui.

A Gemona del Friuli è tutto pronto per la Fieste da Patate

Dal 15 al 17 e dal 22 al 25 settembre si terrà la tradizionale festa della patata al Parco Stroili di Ospedaletto di Gemona del Friuli. Ecco qui il programma della giornata.

Cent’anni di storia a Torviscosa

La manifestazione SNIA. Cent’anni di storia, organizzata dal Comune di Torviscosa per ricordare il centenario di fondazione dell'azienda che ha dato origine allo stesso paese e al suo grande stabilimento industriale, prosegue questa settimana con nuovi appuntamenti molto significativi. Anche l'appuntamento di domenica 24 è organizzato nell'ambito delle attività della Rotta che per le Giornate europee del Patrimonio ha previsto in varie località un evento speciale. Torviscosa apre in via straordinaria l’edificio dell'ex teatro per dare a tutti la possibilità di ammirare le pitture murali, risalenti al periodo 1941-1943, riportate da poco alla luce. L'appuntamento è alle ore 10 davanti al teatro (piazzale Franco Marinotti, di fronte allo stabilimento).

40° anniversario dell’Amministrazione dei Beni civici

Gli appuntamenti spirituali e ricreativi promossi dalla Comunità di San Gervasio, domenica 24 settembre, in occasione del tradizionale ‘Perdon di Sarvâs’, saranno un’ulteriore occasione d’incontro e di festa per tutto il Popolo dei Beni collettivi del Friuli e della provincia di Trieste. Alle ore 9.30 sarà celebrata la ‘Messa del Perdon di Sarvâs’, nella chiesa di Santa Maria ausiliatrice. Alle ore 16.30, nel Parco civico, saranno proposte la ‘Pigiatura dell’uva’ per il ‘Vin dal Perdon 2017’, l’intitolazione degli alberi ai nuovi nati della Comunità e l’esibizione ‘Danzamania’. A conclusione della Festa regionale, è in programma la grigliata solidale ‘Licôf de ultime di Setembar’, a partire dalle ore 18.30, ancora presso il Parco civico. ‘Fiore & C.’ animeranno il ballo. Il costo della grigliata è di 10 euro (prenotazione obbligatoria entro il 21 settembre; tel. 333 5061133 - mail gismian@libero.it).

Torna Udine Free Bike: la cicloturistica non competitiva e senza fini di lucro

Nuovo appuntamento con UdineFreeBike (il 24 settembre, dalle 9), manifestazione cicloturistica non competitiva e senza fini di lucro. Lo scopo dell’evvento è la promozione del benessere psicofisico e sociale della popolazione e delle persone che afferiscono ai dipartimenti delle dipendenze e di salute mentale della Asuiud. Tutti i dettagli, qui.