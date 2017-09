Auto imbocca contromano la tangenziale e provoca un incidente

UDINE - Una vettura ha imboccato contromano la tangenziale di Udine, provocando un incidente. Il fatto si è verificato venerdì sera verso le 21. Almeno tre le auto coinvolte e diversi i feriti.

L'arteria è andata in tilt e si sono create lunghe code. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Terenzano, poco prima dell’uscita di Udine sud. Una Jeep Grand Cherokee condotta da un 69enne di Pasian di Prato è entrato in tangenziale nel senso contrario poco prima dell'ingresso di Udine Sud, in prossimità di viale Palmanova.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia stradale. Una delle persone coinvolte nel sinistro è rimasta incastrata nelle lamiere ed è stata portata in ambulanza all'ospedale. Le altre persone a bordo delle auto coinvolte (non è ancora chiaro il loro numero) sono rimaste ferite in maniera meno seria. Ora bisognerà appurare i motivi che hanno portato la vettura a imboccare l'arteria contromano.