A Udine c'è 'La corsa delle cassette'

UDINE - Orto in Tasca, il nuovo servizio di consegna a domicilio di prodotti freschi dalle aziende agricole, vi invita a partecipare a 'La corsa delle cassette'. Sabato 23 settembre, dalle 16 alle 18 in piazza XX settembre a Udine, sarà possibile partecipare a una piccola gara a squadre per provare a vincere una cassetta da 5 Kg di prodotti misti di stagione delle aziende agricole dei dintorni di Udine.



Come riuscire ad ottenerle? Arrivando per primi in una a gara a ostacoli, messi in atto dai diabolici organizzatori, portando la cassetta fino al traguardo! In palio ci sono otto cassette, si partecipa in due, in gara con un’altra coppia. Durante l’evento presenteremo le aziende agricole che lavorano con noi e i nostri collaboratori che rendono unico e speciale Orto in Tasca: L’Orto Felice, Cerealorto, la food blogger Annalisa Sandri, la blogger Alessia Giorgiutti e la chef Patrizia Lombardi.

Ad animare il momento ci sarà Aristide Menossi e la Truccabimbi che sarà disponibile, per grandi a piccini, a realizzare trucchi speciali. In collaborazione con Cicli Marino Rossi, si potrà anche provare la Panda Bike con pedalata assistita. Vi aspettiamo per passare due ore spensierate!