A Udine: rintracciato 18enne evaso dai domiciliari e denunciato il fratello minorenne per furto

UDINE - Nel pomeriggio di sabato 23 settembre, a seguito della consueta attività di controllo delle persone agli arresti domiciliari, i carabinieri del radiomobile della compagnia di Udine, comandati dal maresciallo Andrea Riolo, hanno arrestato H.G.: il 18enne udinese, pregiudicato, è stato rintracciato al di fuori dell’abitazione nella quale si sarebbe dovuto trovare, proprio agli arresti domiciliari.

Trovato con della droga

Quando i carabinieri lo hanno riportato nella sua abitazione per una perquisizione, il 18enne è stato trovato in possesso di diversi flaconi di un farmaco considerato a tutti gli effetti una droga. I flaconi della sostanza stupefacente, che erano tutti sigillati, erano stati nascosti dentro a un vaso di fiori.

Denunciato il fratello minore per furto

A quel punto gli uomini dell’Arma di Udine, lo hanno portato nel carcere del capoluogo friulano, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria, le ipotesi di reato sono evasione e detenzione di droga a fini di spaccio. Nella stessa circostanza, i militari hanno anche denunciato a piede libero, per ricettazione, il fratello del 18 enne, un minorenne che è stato trovato in possesso di un ciclomotore di cui era stato denunciato il furto un paio di giorni prima, il 21 settembre.