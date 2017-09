Precipita dal balcone: uomo è grave. Indagini della polizia di Udine

UDINE - Al momento la vicenda è poco chiara anche alla forze dell’ordine impegnate nel capire cosa sia davvero accaduto. Attorno alle 6 del mattino del 24 settembre un uomo di Udine si è caduto dalla finestra.

Sembrerebbe che prima dell'incidente avesse litigato con la compagna

Sul posto - come chiarisce Il Gazzettino - sono giunti rapidamente i sanitari del 118 arrivati con un’ambulanza. Nonostante in un primo momento si sia temuto il peggio, l'uomo era vivo, fortunatamente. Molto gravi, come è comprensibile, le ferite riportate. Trasportato al Santa Maria della Misericordia, le analisi hanno mostrato la presenza di numerose fratture per le quali si renderà necessario un intervento chirurgico.

Sul caso sta indagando la polizia di Udine

Al momento si escluderebbe la responsabilità di terze persone, ovvero che l'uomo possa essere stato spinto. Non si escluderebbe, allo stesso modo, che si sia trattato di un incidente. Le indagini in corso faranno luce sulle dinamiche di quanto accaduto.