Attimi di paura per un gruppo di turisti: la corriera esce di strada e si adagia sul fianco

VILLA VICENTINA - Paura per una cinquantina di turisti che si trovavano a bordo di una corriera proveniente da Lainate (nel milanese) e diretta a Redipuglia, per visitare il sacrario militare. Dopo la visita, al rientro, l’autista del mezzo turistico ha perso il controllo.

I fatti

Forse era troppo vicino al bordo della strada: il pullman è finito in un piccolo fossato sul ciglio della statale 14, tra Villa Vicentina e Cervignano, all’altezza del mobilificio Tellini. Ha percorso un centinaio di metri, circa, e quindi si è ‘adagiato’ sul fianco destro. In breve tempo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ad alcuni dei passeggeri che hanno riportato qualche lieve contusione.



Si cercano di capire le cause

Sulle cause dell’incidente, che è avvenuto nella mattinata del 24 settembre, stanno lavorando carabinieri della Compagnia di Palmanova. Nessuno dei turisti, fortunatamente, è stato trasportato all’ospedale. Sul posto è quindi giunto un altro mezzo, su cui i turisti sono stati fatti salire per poi proseguire il loro viaggio.