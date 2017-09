Al via il concorso ‘Il miglior amico dell’uomo’

AIELLO – Si chiama ‘Il miglior amico dell’uomo: guerrieri senza divisa cento anni fa e oggi’ ed è un concorso, riservato alle scuole, dedicato al miglior amico dell’uomo, in particolare al ruolo dei quattro zampe dai tempi della guerra fino a oggi. Il Comune di Visco, in collaborazione con la redazione scuola del Messaggero Veneto e con il sostegno del Palmanova Outlet Village, con cui l’amministrazione comunale sta per sottoscrivere un accordo finalizzato alla promozione e sviluppo del territorio, organizza un concorso con la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Aiello del Friuli e San Vito al Torre.

Due le sezioni

Una riservata alla scuola primaria e una alla scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa s’inserisce nell'ambito delle attività culturali promosse dal Comune di Visco all'interno del Museo sul Confine, sede dell'ex Dogana austriaca, luogo che, per molti anni, è stato il confine tra Italia e Austria. «Il museo – precisa l'amministrazione comunale - ha diviso le popolazioni e i popoli. Ora, invece, vuole essere un punto d'incontro, inclusione e aggregazione per tutti. Il passato e la storia sono fondamentali per l’identità e la cultura di un popolo.

La mission è coinvolgere le nuove generazioni, che rappresentano il futuro

Il Museo sul Confine non vuole e non deve essere solo un ‘contenitore’ di mostre ma un promotore di attività a tema culturale e sociale. Ecco perché il concorso ‘Il miglior amico dell’uomo: guerrieri senza divisa cento anni fa e oggi’ vuole essere la fotografia dei giovani dei nostri luoghi, di ciò che vedono e percepiscono, senza limiti, senza barriere e senza confini». Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado possono partecipare, presentando un articolo (lunghezza massima 2000 battute, corredato da 2 o 3 fotografie orizzontale e verticale formato JPG alta risoluzione), una poesia (lunghezza massima 500 battute corredata da 2 o 3 fotografie orizzontali e verticali formato JPG alta risoluzione), disegno (formato A3 con frase ad effetto).

‘Adesione al Concorso Scuole’

Le scuole che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di adesione inviandola all’indirizzo segreteria@comune.visco.ud.it specificando nell’oggetto ‘Adesione al Concorso Scuole’, tramite lettera (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo Comune di Visco - via Montello, 22 – 33040 Visco (UD), consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune. Il bando e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.visco.ud.it. Ogni classe o singolo studente partecipante dovrà consegnare il lavoro entro venerdì 10 novembre 2017. Per ciascuna sezione, la giuria designerà un vincitore. La premiazione si terrà al Museo sul Confine di Visco, sabato 16 dicembre 2017, alle 11.

I primi classificati

La prima classe classificata della scuola primaria riceverà 30 gift card (buono prepagato da spendere entro 12 mesi) messa a disposizione dal Palmanova Outlet Village del valore di 10 euro ciascuna (totale 300 euro). La prima classe classificata della scuola secondaria di primo grado riceverà 30 gift card (da spendere entro 12 mesi) sempre messa a disposizione dal Village dal valore di 10 euro ciascuna (totale 300 euro). «Il Palmanova Outlet Village, nell’arco del 2017 – afferma Giada Marangone, marketing manager del Village - sta mettendo in campo con gli attori del territorio molteplici iniziative culturali. Riteniamo importante promuovere progetti d’interesse comune e sensibilizzare i giovani verso tematiche di largo interesse».

Il bando e la scheda di adesione sono disponibili online sul sito del Comune di Visco: www.comune.visco.ud.it.