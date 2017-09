L'Informagiovani presenta i programmi del World education program

UDINE - Un periodo di formazione in ambito internazionale come tappa fondamentale del curriculum di uno studente. Lunedì 25 settembre, alle 16.30, l’Informagiovani di viale Ungheria 39 ospiterà un incontro per illustrare i programmi del World education program (Wep) per le opportunità di frequenza scolastica all'estero e le relative borse di studio.

Una vasta gamma di programmi

Il Wep, nato nel 1988, è un’organizzazione internazionale che si occupa di formazione linguistica e promozione di scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo. Presente in Italia con uffici a Torino, Milano, Bologna, Roma, Oderzo (Tv), negli anni il Wep ha stretto forti legami con riconosciute organizzazioni e scuole all’estero ed è in grado di orientare gli studenti nella scelta del percorso formativo più adatto a loro, suggerendo una vasta gamma di programmi: frequenza scolastica all’estero, soggiorni linguistici durante l'anno scolastico, vacanze studio di gruppo con l'accompagnatore, interazione scolastica, stage lavorativi, esperienze di volontariato e di alternanza scuola lavoro.

Per gli studenti delle scuole superiori e ai loro genitori

L'incontro informativo è rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori e ai loro genitori. Il soggiorno scolastico all’estero si traduce nella possibilità per uno studente di frequentare un trimestre, un semestre o un anno, presso una scuola superiore di un altro Paese. Un’opportunità riconosciuta dal ministero dell’Istruzione e sempre più incentivata da insegnanti ed educatori. La partecipazione all'incontro è gratuita, ma è consigliata l'iscrizione. Per informazioni: tel. 0432 292329, e-mail: infgioud@iol.it, www.informagiovani.udine.it, Facebook, Twitter.