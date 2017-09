A4: nuovi lavori per la dismissione e lo spostamento delle strutture di Terna

FVG - Un nuovo intervento di rimozione della struttura installata da Terna a protezione del traffico – durante i lavori per l’elettrodotto - sull’autostrada A4, è in programma la prossima settimana. Dopo la rimozione della struttura sul Ponte del fiume Torre, questa volta sarà rimossa quella sul ponte del fiume Isonzo, sempre in A4.

Date e orari

Dalle 23 alle 24 di lunedì 25 settembre, nel tratto autostradale compreso fra tra Redipuglia e Villesse sarà chiusa la corsia di marcia in entrambe le direzioni, mentre la notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni dalle 21 alle 5 del mattino. Al termine degli interventi di rimozione, le operazioni di dismissione continueranno anche durante gli altri giorni della settimana, ma senza richiedere la chiusura delle corsie. La struttura rimossa verrà riutilizzata – sempre sullo stesso ponte - per un ulteriore intervento di completamento della stesa dei cavi dell’elettrodotto. Questa fase richiederà la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, in orario diurno, durante la giornata di sabato 30 settembre.