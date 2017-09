Niente nuovi presidi fino al 2019: Pittoni attacca la Regione

FVG - Niente nuovi presidi fino al 2019. Il Regolamento che definisce le nuove modalità di selezione, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fa emergere un allungamento dei tempi che rischia di mettere in crisi molti istituti scolastici, anche in Friuli Venezia Giulia. A segnalarlo è Mario Pittoni, responsabile federale Istruzione della Lega Nord.

«Sui nuovi presidi che arriveranno solo nel 2019, gettando nel caos le scuole del Fvg – afferma – mi chiedo a cosa serva l'assessorato regionale all'Istruzione. Dopo che la governatrice Debora Serracchiani si era impegnata per una scuola ‘senza dirigenti in reggenza’, come può l'assessore all'Istruzione Loredana Panariti liquidare la questione affermando che ‘almeno ora abbiamo il concorso’? La Regione già non aveva fatto nulla per evitare il declassamento dell'Ufficio scolastico. Non ha mosso un dito neppure per sostenere la richiesta che avevo inoltrato personalmente al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli di un accorciamento dei tempi del concorso per dirigenti scolastici, che avrebbe garantito la disponibilità di nuovo personale già nel 2018».

«Il documento – spiega Pittoni facendo riferimento al documento appena pubblicato – va addirittura in direzione opposta. Accogliendo un invito non vincolante del Consiglio di Stato, dopo la conclusione del tirocinio (quattro mesi) i candidati, per poter accedere al colloquio finale, dovranno sostenere anche una prova a carattere tecnico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi, presentando alla fine una relazione scritta sull'attività svolta nel tirocinio. Risultato: nell'anno scolastico 2018/2019 il Fvg – conclude Pittoni - disporrà a malapena della metà dei presidi necessari a garantire il servizio...».