Avvicina una bimba in un locale pubblico e abusa di lei: uomo in manette

CIVIDALE - Ha avvicinato una bambina che si trovava in un locale pubblico di un paese del Cividalese. L’ha toccata o si è strusciato su di lei mentre si trovavano nei servizi igienici. Una più precisa ricostruzione dei fatti sarà fatta dai carabinieri di Cividale del Friuli. Da quanto si apprende, non ci sarebbe stata penetrazione ma sulla piccola, friulana, che non ha ancora dieci anni, sarebbero state trovate tracce di liquido seminale.

Arrestato

L’uomo, italiano, che vive a Venezia, e ha tra i 40 e i 50 anni, è stato arrestato nella notte del 24 settembre proprio dagli uomini dell’Arma della cittadina ducale. Ora - come chiarisce Il Gazzettino - si trova nel carcere del capoluogo friulano. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Udine, stanno lavorando per far luce sul tremendo episodio che, da quanto si è potuto apprendere è avvenuto nel pomeriggio di domenica.

E' stato inseguito e preso

Fra la bimba e il veneziano non ci sono legami di parentela. L’incontro sarebbe stato del tutto casuale. Dopo l’abuso, lui si sarebbe allontanato dal bagno. La piccola, sconvolta, sarebbe invece corsa da un parente raccontando quanto accaduto poco prima. E’ a quel punto che i parenti della bambina hanno inseguito l'uomo e chiamato i carabinieri. Purtroppo l’evidenza di quanto accaduto sarebbe stata piuttosto chiara - come precisa il quotidiano - per delle tracce che anche lui aveva addosso e per altri elementi raccolti sul posto poco dopo dai militari. A quel punto è scattato l’arresto. La piccola, aiutata da una psicologa, sarà sentita per una ricostruzione dei fatti.