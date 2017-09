'Tondo gioca a tutto tondo': dopo Colautti, pronto l'accordo con Urbani

FVG - Con un gioco di parole si potrebbe dire che 'Tondo gioca a tutto tondo'. Fuori da metafora significa che l’ex presidente della Regione, in vista delle elezioni regionali si sta movendo a tutto campo. Il suo obiettivo, nonostante abbia ufficializzato la candidatura alla presidenza della Regione, è quello di un posto al Senato. Ma da consumato politico qual è, gioca di sponda, crea alleanze, spariglia le carte e soprattutto sonda intese a livello nazionale, come quella con Raffaele Fitto, il quale potrebbe chiudere l’accordo con Matteo Salvini in vista della fondazione della 'Lega dei popoli', con Fito nel ruolo di riferimento del Sud.

Venerdì ci sarà una conferenza programmatica a Corno di Rosazzo

Dunque, venerdì prossimo, Tondo ha organizzato nell’abbazia di Corno di Rosazzo una conferenza programmatica che si svolgerà dalle 10 alle 18 e che prevede la creazione di cinque tavoli di lavoro. Obiettivo: elaborare una proposta di spessore per le elezioni regionali. Ma anche capire chi e quanti saranno della partita. E questo è forse il vero fil rouge dell’incontro. Resta ancora incerta la presenza di Alessandro Colautti che da una possibile intesa o anche ingresso in Autonomia Responsabile spera di ricavarne lo sdoganamento dall’essere stato una sorta di quinta colonna del Pd. Se infatti Tondo dovesse ottenere l’accordo con Fitto, a cascata a Colautti potrebbe essere perdonato il peccato originale di essere stato alfaniano e di avere votato a favore del referendum costituzionale.

Ma la vera novità è che all’incontro parteciperà un pezzo dell’Udc che conta, da Angelo Compagnon al sindaco di Gemona, Paolo Urbani, che non nasconde l’ambizione di essere eletto consigliere regionale. Da tempo tra Tondo e l’Udc sono in corso trattative frenetiche con il primo che ha invitato gli ex centristi a entrare in Autonomia Responsabile proprio per favorire Urbani. Il quale assicura che «a oggi l’Udc correrebbe da solo. Ma è chiaro che si parla con tutti. Con Tondo ci sentiamo e vediamo da tempo».

Le parole di Urbani

Urbani non esclude l’accordo. Anzi, lo spiega in questo modo: «All’interno di un perimetro forse troppo ampio e nel quadro di una semplificazione del centro destra, l’accordo ci starebbe. Ma ribadisco che a oggi potrei escluderlo. Certo, la trattativa continua e le conclusioni le tireremo nelle prossime settimane. Non nascondo che a Pordenone l’accordo con tutti gli altri partner di centrodestra lo abbiamo trovato. Senza contare che a differenza di Fi e FdI, che nel 2013 si presentarono come Pdl, noi come Udc non avremmo bisogno di raccogliere le firme».

In realtà, il vero dilemma dell’Udc in prospettica Urbani si chiama Roberto Revelant, consigliere regionale di Autonomia Responsabile, che si troverebbe a ingaggiare una dura battaglia con il sindaco di Gemona nel collegio dell’Alto Friuli. Insomma, in questa vicenda l’unico che pare avere le idee chiare è proprio Renzo Tondo. Che anima il suo movimento e prefigura alleanze destinate ad accontentare diversi, ma in primis lui stesso.