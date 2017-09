Sindaci a confronto sulle implicazioni delle Uti e imprese artigiane

UDINE - La riforma delle autonomie locali non ha rivoluzionato solo la vita dei Comuni. L’introduzione delle Uti nell’architettura istituzionale della regione ha investito a cascata (o promette di farlo) anche la vita delle imprese. Come? A dirlo saranno i sindaci dell’Uti Centrale. Sia quelli che all’Unione hanno aderito (Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine), che quelli rimasti invece fuori dall’aggregazione (Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato e Reana del Rojale).



Nell’impresa di metterli insieme, almeno per una sera, è riuscito il consiglio della zona di Udine di Confartigianato che allo scopo ha organizzato un apposito incontro aperto alla partecipazione delle imprese del territorio. L’appuntamento è fissato per le 18.30 di martedì 26 settembre, nella sala 'Beppino della Mora', al primo piano del quartier generale di Confartigianato-Imprese Udine, in via del Pozzo 8. «La pianificazione delle politiche amministrative degli enti locali, anche alla luce delle Unioni (Uti) introdotte con la riforma Panontin dalla Regione Friuli Venezia Giulia, avranno un impatto sulle attività produttive e sull’intero tessuto sociale del territorio. Come associazione vogliamo essere in questo senso soggetto propositivo» commenta Eva Seminara, presidente della zona di Udine, che aprirà l’incontro presentando ad amministratori e imprese una serie di proposte messe a punto dai vertici dell’associazione con l’obiettivo di dare il proprio contributo al buon funzionamento delle Uti nella speranza che si traducano in un’occasione anche per le imprese del territorio.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti, ma è richiesta la pre-registrazione sul sito internet www.confartigianatoudine.com