Il Ceghedaccio compie 24 anni: tutto pronto per la serata d'autunno 

UDINE - Niente cellulari, niente internet, niente selfie o happy hour ma solo la voglia di divertirsi, di corteggiare una bella ragazza e di ballare con lei a fine serata un lento. Se pensiamo a cosa resterà degli anni ’80, come cantava Raf, sicuramente possiamo inserire la bella musica, le uscite in comitiva, i privè nei club, i pantaloni a zampa, le cinture del Charro, i viaggi fantastici di ritorno al futuro. Anni indimenticabili per chi li ha vissuti direttamente, ma anche per chi ne è rimasto affascinato molto tempo dopo e che continua tuttora ad esserlo. La magia di quegli anni dove a dettare tendenza era la Superclassifica show che passava i Duran Duran, Pet Shop Boys, R.E.M., Supertramp, i Rockets, Alberto Camerini, Sandy Marton, Tracy Spencer e molti altri, si può rivivere due volte l’anno al Ceghedaccio. La festa che fa ballare tutto il Triveneto, da ormai 24 anni, torna nel padiglione 6 della fiera di Udine venerdì 20 ottobre, con inizio alle ore 21. Grazie alla prevendita è già possibile acquistare i biglietti saltando la coda.

La formula della festa rimane invariata, ma quest’anno per la prima volta il concerto dal vivo sarà tenuto da una band che suonerà musica anni ’90. Questa sarà una delle tante novità di questa edizione autunnale del Ceghedaccio dove resta confermata, alle 20, la 'Ceghedinner', una stuzzicante cena a buffet con bevande comprese, che al costo di 10 euro previa prenotazione, consente, a tutti coloro che lo desiderano, di arrivare alla festa e di muoversi al ritmo di Renato Pontoni e Carlo P pronti come sempre a far girare i vinili in consolle.

«Musica, luci, effetti speciali – commenta Renato Pontoni – scandiranno la serata al ritmo di Disco Inferno, Born to be Alive o We are a Family e molti altre hit. Per la buona riuscita del Ceghedaccio lavoriamo tutto l'anno per proporre sempre tante novità, coreografie spettacolari e tanto divertimento. Una festa che permette a diverse generazioni di divertirsi insieme per una serata di ballo senza sballo». E allora il conto alla rovescia è ormai iniziato, cosa aspetti? Datti una mossa che il tempo passa!