Una tonnellata di pesce distribuito dall'imbarcazione di Campagna Amica

UDINE - Oltre 1.000 chilogrammi di pesce nelle tavole della clientela. È il risultato di un’altra stagione di successo per la vendita diretta da imbarcazione di Campagna Amica a Marano Lagunare. Rimane ancora una data, il 29 settembre, per i consumatori che vorranno acquistare il prodotto appena pescato da Roberto Callegaro, il pescatore di Campagna Amica che da aprile a settembre ogni venerdì mattina, salvo maltempo, arriva alla banchina di piazza dello Squero con l’imbarcazione ricca di pesce fresco.

Avviata cinque anni fa, l’iniziativa della vendita diretta di pesce sotto il marchio Campagna Amica di Coldiretti è diventato appuntamento consolidato. Nel 2017 i numeri sono da record: una tonnellata tra seppie, orate, latterini, cefali e branzini, ma anche gamberetti, volpine e passere, rigorosamente a miglio zero. «Ho creduto fortemente nel progetto di Campagna Amica quale valore aggiunto per la mia attività – spiega l’imprenditore maranese che si ripeterà anche il prossimo anno –, nella convinzione che il rapporto diretto con il consumatore possa favorire il consumo di pesce fresco locale». Callegaro aggiorna tra l’altro settimanalmente via messaggi telefonici i clienti in merito alla battuta di pesca dando indicazioni su tipi di pesce disponibili di volta in volta, sui prezzi e sulla possibilità di prenotazione. Clienti che ricevono poi consigli sulle modalità di pulitura e corretta conservazione e trovano spunti per ricette che esaltino al meglio le caratteristiche del prodotto.

Anche nel settore della pesca, sottolinea Coldiretti Fvg, la vendita diretta rappresenta un modo per ridurre il costo dell’agroalimentare e assicurare un corretto margine al pescatore. Per questo le imprese socie di Coldiretti Impresa Pesca lavorano affinché il prodotto entri in modo permanente e strutturato nei circuiti di vendita diretta che operano in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, anche in Friuli Venezia Giulia, con il marchio Campagna Amica, insieme a tutti gli altri prodotti agricoli di origine italiana.