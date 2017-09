Beccato latitante 'green': dal Friuli voleva raggiungere Roma in bici

UDINE - Lo hanno individuato nei pressi di Alberese in sella a una bicicletta, mentre dal Friuli cercava di raggiungere Roma. Il latitante 72enne (originario di Noale, Venezia), però, non è riuscito nel suo intento perché, come detto, fermato dalla Polstrada mentre pedalava sull'Aurelia.

Deve scontare oltre 18 mesi

A carico dell’uomo c’era un mandato di cattura emesso, alcuni mesi fa, dalla Procura di Udine. A pendere sulla sua testa, infatti, diverse pene per alcuni furti commessi tra Lignano Sabbiadoro e Vada (Livorno). L’uomo deve scontare in carcere oltre 18 mesi.

Aveva scelto la bici per evitare i controlli

Il latitante ciclista, non aveva lasciato nulla al caso: ma da quanto emerso, avrebbe valutato che muovendosi con una bici accessoriata, invece che in treno, non avrebbe rischiato di incappare nei controlli ordinari della forze dell’ordine. Evidentemente, però, ha fatto male i suoi conti, visto che è incappato in una pattuglia del distaccamento di Arcidosso.

Il fermo e l'arresto

Notata la bici così equipaggiata, gli agenti si sono insospettiti e hanno quindi fermato l’uomo, che con sé non aveva alcun documento. Accompagnato alla caserma della Stradale di Grosseto, i poliziotti hanno analizzato le sue impronte digitali e scoperto il mandato di cattura a carico dell’uomo. Arrestato, il 72enne ora si trova in carcere a disposizione della Procura di Udine.