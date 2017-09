Le Bcc di Manzano e di Basiliano si fondono: nasce BancaTer

MANZANO – La Banca di Credito Cooperativo di Manzano sta per cambiare nome. A partire dal primo gennaio 2018, infatti, in seguito all’aggregazione con la Bcc di Basiliano, nascerà BancaTer. A darne comunicazione è stato il presidente di Banca Manzano, Silvano Zamò, con una lettera inviata a tutti i soci.



«La decisione – scrive Zamò – ha comportato un passaggio particolarmente significativo, con una ricerca per nulla semplice, dovendo trovare un nome breve, facilmente orecchiabile, non toponomastico (le parole Friuli Venezia Giulia ed il nome di paesi e città stanno ormai creando confusione tra la clientela delle banche). Inoltre è stato necessario evitare nomi e assonanze già in uso a livello nazionale ed europeo. Alla fine, ci siamo indirizzati sul diminutivo della parola ‘territorio’, optando per ‘BancaTer Credito Cooperativo – Società Cooperativa’».



Un passaggio, quello della fusione, che la banca presenterà ai soci e ai clienti nel corso di una serie di incontri programmati sul territorio. Si partirà giovedì 12 ottobre al Foledor Boschetti della Torre di Manzano, per proseguire mercoledì 18 ottobre al Tendone delle Associazioni, a Percoto, giovedì 26 ottobre 2017 in Villa De Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, martedì 7 novembre 2017 nella sala conferenze di via Gorghi, a Udine e giovedì 9 novembre 2017 in Villa Nachini Cabassi a Corno di Rosazzo. Gli incontri cominceranno alle 18.

Per ufficializzare la nascita di BancaTer servirà il via libera della Banca d’Italia e la ratifica delle due assemblee dei soci, quella della Bcc Manzano e quella della Bcc di Basiliano. L’obiettivo, come detto, è essere operativi il primo gennaio 2018.