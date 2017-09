La prima Tree House italiana per l’ecoturismo inaugura a Ugovizza

UGOVIZZA - Un progetto che volge uno sguardo verso nuovi orizzonti in un luogo di relax e riflessione in grado di creare un’innovativa forma di ecoturismo. La ‘Pigna’ targata DomusGaia è la prima Tree House in Italia con queste caratteristiche, un’ispirazione della natura e dalla natura, un luogo dove ricreare un legame tra l’uomo e l’ambiente allontanandolo dalla quotidianità e dalla frenesia. Un legame che fonda le proprie radici sul rispetto del bosco, una sinergia tra architettura e natura per offrire un’esperienza profonda e rigenerante.

L’inaugurazione

Le Tree House, nate dalla mente dell’architetto Beltrame, si propongono come un rifugio e parte integrante della natura che le ospita. Un progetto, sorto nelle Alpi Friulane in località Ugovizza in Valcanale nei pressi di Malga Priu, che DomusGaia ha voluto fortemente anche in un’ottica di sviluppo del territorio. Il progetto ‘Tree House’ è stato completato, ed ecco che ora è in programma, per venerdì 29 settembre a Malga Priu, a Ugovizza di Malborghetto, l’inaugurazione.