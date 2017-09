Autostrada bloccata tra Villesse-Palmanova-San Giorgio in direzione Venezia

PALMANOVA - Lunghe code a tratti formate da mezzi pesanti, hanno interessato l’autostrada A4 fin da martedì mattina nel tratto compreso fra Villesse e Portogruaro in direzione Venezia. E’ una situazione che si ripropone sempre più spesso soprattutto nelle giornate di lunedì e martedi, perché il traffico commerciale dopo le giornate di sabato e domenica riprende e sconta l’effetto accumulo.

Il Friuli Venezia Giulia in particolare, ma anche il Veneto, sono le aree attraversate dai flussi provenienti dal Centro ed Est Europa e quindi i mezzi pesanti che partono da Austria e Slovenia arrivano in queste regioni il lunedì, mentre quelli che partono da più lontano arrivano il martedì. Inevitabili le congestioni, come è accaduto martedì 26 settembre, giornata in cui i transiti si sono sempre mantenuti fra i 2 mila e 500 e i 3 mila veicoli ora, numero che rasenta la saturazione dell’arteria.

Un incidente, fra due auto e un mezzo pesante, accaduto verso le 15 ha contribuito a congestionare ulteriormente la circolazione nonostante la corsia di sorpasso rimasta libera. L’incremento del traffico pesante che sta caratterizzando gli ultimi anni, non accenna a fermarsi: nel periodo gennaio-settembre di quest’anno (i dati non sono ancora consolidati) è stato del 6% rispetto allo stesso periodo del 2016.