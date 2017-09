Casa Moderna taglia il traguardo delle 64 edizioni

UDINE - E’ con Casa Moderna, la fiera più importante del calendario fieristico regionale e del Nord Est nel settore casa-arredo, che la nuova presidenza di Udine e Gorizia Fiere entra nel vivo: per Luciano Snidar, infatti, quella di martedì 26 settembre è stata la prima conferenza stampa alla guida della SpA fieristica. Alla presentazione sono intervenuti anche Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Udine, Roberta Bait, responsabile marketing di Amga Energia e Servizi – Gruppo Hera Comm, Giulia Grion per la Banca di Udine e Chiara Stival, responsabile marketing per Acqua Dolomia.

Nel panel partner e sponsor di Casa Moderna anche la Provincia e il Comune di Udine, patrocinatori storici della manifestazione, Italpol in qualità di sponsor ufficiale di Casa Sicura e Pulitecnica Friulana.

L'esordio da presidente di Snidar

Con una fidelizzazione degli espositori pari all’80%, Casa Moderna fa toccare con mano a migliaia di visitatori da e fuori regione le migliori espressioni del comparto casa. «Se da una lato – ha commentato Snidar - manifestazioni come Casa Moderna sanno dimostrare la capacità delle nostre aziende, che con caparbietà, esperienza e passione mettono in mostra qualità e innovazione, dall’altro la timida ripresa economica che ha fatto capolino nell’ultimo periodo fatica a tradursi nell’immediato in una ripresa specifica del comparto casa; un tanto si riflette anche sull’andamento delle fiere del settore casa-arredo-design».Questo il commento di Da Pozzo: «È positivo che la nuova governance della Fiera confermi i principali eventi, di cui Casa Moderna è fiore all'occhiello e confidiamo che possa proporre e realizzare nel tempo anche nuove attività, sempre più connesse e aperte al territorio, auspicando che già in questo mandato si possa vedere l'avvio degli importanti lavori di ammodernamento della struttura, attesi da tempo». L’ospite d’onore all’inaugurazione della 64^ edizione di Casa Moderna sarà l’architetto Giulio Cappellini che controlla personalmente l’immagine e i prodotti di tutti i marchi della Cappellini SpA sia come Art Director e, in alcuni casi, come progettista.

9 giorni di fiera con 500 espositori

L’appuntamento in Fiera con la casa e l’abitare dura 9 giorni, da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre, con la partecipazione di circa 500 espositori (tra presenze dirette e marchi/aziende rappresentate) che all’interno dei propri stand espongono e illustrano prodotti e soluzioni di tendenza, capaci di soddisfare non solo i gusti e i desideri dei visitatori, ma anche le esigenze più concrete e oggettive come spazio, funzionalità e capacità di spesa, risparmio energetico. Dopo il debutto nel 2016, torna quest’anno nel padiglione 7 ‘Casa Sicura’, salone sponsorizzato da Italpol, per dar spazio a tutto quello che concerne la sicurezza in casa, nell’ambiente famigliare, nelle abitudini e nella quotidianità di chi la abita.

Bioedilizia e costruzioni ecosostenibili sono economie emergenti e rappresentano una richiesta che cresce di anno in anno: studi di settore stimano che entro il 2018 il 60% dei progetti sarà orientato verso la sostenibilità. Casa Moderna intercetta e rappresenta da ben 16 anni queste tendenze esprimendole nel padiglione 8 di Casa Biologica.

Maggiore attenzione per gli under 35

Per facilitare l’afflusso dei visitatori e aumentare la visibilità degli espositori, Casa Moderna ha messo in atto una campagna social – web visibility e la gestione dei contatti profilati mediante azioni promozionali verso il pubblico che può così facilmente accedere all’ingresso a prezzo ridotto.

Degli oltre 12.000 i visitatori profilati nel 2016, è emersa una percentuale molto consistente di pubblico femminile tra i 35 e i 45 anni. Per incrementare e mirare ulteriormente il 'dialogo con gli amici di Casa Moderna', quest’anno è stata lanciata l’iniziativa '35 Young Day' per avvicinare i giovani al tema della casa approfittando di una vetrina come Casa Moderna. Questa speciale promozione consente l’ingresso gratuito ai giovani under 35 nella giornata di martedì 3 ottobre.

Un’altra novità e anteprima di Casa Moderna 2017 è la mostra ‘Design Gallery – Preview Open Week 2018’, curata da Udine e Gorizia Fiere all’interno del padiglione 6 con la partecipazione di aziende leader e marchi di prestigio. E restando nell’ambito del design e della cura del dettaglio, il partner Acqua Dolomia collocherà in quest’area le proprie caratteristiche bottiglie in vetro.