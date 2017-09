La lista ‘Rinascimento’ di Sgarbi in corsa per palazzo d'Aronco

UDINE - Anche la lista ‘Rinascimento’ fondata da Vittorio Sgarbi, che esordirà politicamente alle regionali in Sicilia il prossimo mese di novembre, sarà in corsa per la guida di palazzo d’Aronco. Ad annunciarlo è Fausto Deganutti, ex consigliere comunale di Forza Italia, che con il critico d’arte ha già avuto un paio di incontri. L’ultimo è avvenuto lunedì della scorsa settimana in occasione dell’inaugurazione dell’Accademia delle Belle Arti di Udine. Lo stesso Deganutti anticipa che nei prossimi giorni ci sarà un incontro cittadino con il gruppo operativo di Rinascimento composto una trentina di persone.

Si punta a un rilancio culturale della città

«Stiamo lavorando da diverse settimane - dichiara Deganutti - con l’obiettivo di correre per il Comune di Udine con la lista Rinascimento. La certezza di poter creare una lista ancora non ce l’abbiamo, ma in linea di massima posso dire che ce la faremo, nonostante l’impegno abbastanza arduo legato alla raccolta di 400 firme. Siamo anche alla ricerca di chi dovrà guidare questa lista». Nel merito, Deganutti si chiama fuori «perché – spiega – non sarebbe opportuno per diverse ragioni. Diversamente, se decidessimo di correre con una lista a sostegno di uno tra i candidati sindaci, beh allora potrei fare il capolista per portare acqua al mulino di quel candidato».

Nel ‘benedire’ l’iniziativa dei librai che puntano a un rilancio culturale di Udine, Deganutti aggiunge: «Purtroppo ormai siamo di fronte a una città allo sbando. Noi stiamo predisponendo una lista di priorità, in testa alle quali c’è la volontà di individuare uno spazio per le grandi mostre visto che casa Cavazzini non è sufficiente. Noi puntiamo sull’area ex Dormisch, ma di recente la presidente della Regione, Debora Serracchiani, ci ha riferito, senza menzionarli, di avere in testa atri due possibili siti. Ma questo è soltanto una delle questioni che vogliamo mettere in luce».

Ancora top secret i nomi dei candidati

E a chi gli chiede quale potrebbe essere lo schieramento che Rinascimento potrebbe appoggiare, Deganutti glissa solo apparentemente perché a suo avviso «lo specchio di questa città sono le strade». Dunque, preferisce non citare apertamente il decennio guidato da Honsell, ma l’analisi sul capoluogo friulano è abbastanza inclemente. Poi ripete che per adesso il problema relativo alla collocazione politica rimane secondario. «Quando avremo pronto il programma, lo sottoporremo alle varie forze politiche che si contenderanno la guida della città e in base alle loro risposte decideremo il da farsi».

Sui nomi di chi sta aderendo a Rinascimento è top secret. «C’è qualche ex politico – si limita a dire – ma anche molti giovani. Ma di questo parleremo in seguito». Infine, l’ex consigliere comunale precisa che per adesso «Rinascimento non ha alcuna intenzione di correre alle regionali e alle politiche. A meno che – chiosa – assieme a Sgarbi non si decida atrimenti».