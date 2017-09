A4, Gonars-Palmanova: lotto pronto entro il 2020

UDINE - La presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in qualità di commissario straordinario per l'emergenza dell'autostrada A4 Venezia - Trieste, ha firmato a Udine il decreto di approvazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del primo sub - lotto del 4° lotto, tratto Gonars - Palmanova. L'intervento interessa un tratto autostradale di 4 chilometri e 720 metri che insiste sui comuni di Gonars e Bagnaria Arsa. L'investimento complessivo ammonta a 65 milioni di euro, di cui circa 38 milioni per i lavori ed i restanti per oneri accessori. Le opere sono state affidate, con la formula dell'appalto integrato, alla Cmb (Società cooperativa muratori e braccianti di Carpi) capofila dell'Associazione temporanea di imprese che comprende la C.G.S. SpA di Udine e la Celsa di Latisana.



I lavori in programma

I lavori riguardano il rifacimento di tutti i viadotti e sottopassi del nodo di Palmanova, di due cavalcavia e nove attraversamenti idraulici. Il progetto pone attenzione agli aspetti ambientali, prevedendo la realizzazione di un sistema di raccolta e trattamento di tutte le acque provenienti dalla sede autostradale attraverso canalizzazioni che raccoglieranno i flussi e li faranno confluire in diciannove aree di depurazione. È prevista anche l'installazione di barriere fonoassorbenti che si estenderanno per una lunghezza di oltre un chilometro. Saranno inoltre piantumati alberi per la creazione di boschi idrofili e fasce arboree, con particolare attenzione alle aree vincolate e alle aree verdi all'interno del nodo di Palmanova. Il monitoraggio ambientale sarà costante per tutta la durata dei lavori (850 giorni previsti) e sarà svolto sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per l'ambiente.

Le parole di Serracchiani

«Oggi abbiamo fatto un altro passo avanti importante nella realizzazione della terza corsia della A4. Confidiamo che entro il 2020 il tratto Gonars - Palmanova sarà completato». Lo ha detto la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. «Abbiamo lavorato molto per far sì che l'opera sia realizzata pur in un momento di traffico crescente", ha ribadito Serracchiani ricordando che «progettazione del secondo e e lavori del quarto lotto proseguono parallelamente dando una forma organica al cantiere e all'opera che è interamente finanziata». Serracchiani ha anche voluto sottolineare le ricadute occupazionali per le imprese del territorio, dal momento che «l'opera sta dando lavoro ad aziende locali, confermando, così come è stato rilevato dall'Ance regionale che questa infrastruttura sta contribuendo a creare posti di lavoro nel comparto edile locale».

Rispetto alle tempistiche il presidente di Autovie Venete SpA, Maurizio Castagna, ha assicurato che «il cantiere verrà terminato entro la metà del 2020 se non prima, grazie al premio di accelerazione che l'impresa aggiudicataria ha l'interesse ad ottenere». Nel frattempo, il 12 ottobre verranno aperte le offerte relative all'appalto del primo sub lotto del secondo lotto che va da Portogruaro ad Alvisopoli. «In questo modo - ha affermato Castagna - tra il 2020 e massimo 2021 sarà completato tutto il tratto più critico tra Portogruaro e Palmanova».