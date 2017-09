Anche due professori dell'UniUd firmano la ‘Correctio filialis de haeresibus propagatis’

UDINE – Ci sono anche due professori dell’Università di Udine tra i firmatari della ‘Correctio filialis de haeresibus propagatis’, il documento in cui si accusa Papa Francesco di avere assunto posizioni eretiche. L’anticipazione arriva da Il Gazzettino.

I firmatari sono Michele Gaslini, professore associato di diritto pubblico dell’economia, diritto bancario e dei beni culturali, e Giovanni Turco, professore di filosofia del diritto pubblico, etica e deontologia professionale, che al Gazzettino hanno confermato di aver agito «per un dovere morale».

A finire nel mirino di sacerdoti e studiosi alcune posizioni di Francesco in merito a matrimonio, vita morale e la ricezione dei sacramenti. «Non è un atto di orgoglio – spiega Gaslini – Certe cose rappresentano la verità non perché sono posizioni personali, ma perché tali sono per la divina rivelazione». E alcune posizioni del papa, a suo modo di vedere, non corrisponderebbero a quelle della rivelazione divina. Entrambi i professori sottolineano come il documento che hanno firmato non sia ‘contro qualcuno’ (il Pontefice nello specifico), ma semplicemente un tentativo di fare chiarezza su questioni di grande rilievo morale.