Arrivano a Udine i film della 32^ Settimana Internazionale della Critica

UDINE - Giovedì 28 settembre appuntamento al Visionario di Udine con l’edizione 2017 de ‘Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia.

La Manifestazione

I Film della Settimana della Critica’, iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie con il sostegno della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione del Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Da martedì 19 settembre a giovedì 5 ottobre, gli appassionati cinefili del Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, potranno assistere gratuitamente, nei cinema aderenti alla FICE, alla proiezione di opere provenienti dalla 32.ma Settimana Internazionale della Critica, la più originale tra le sezioni della Mostra del Cinema di Venezia.

‘SIC@SIC cortometraggi italiani’

Le proiezioni al Visionario si terranno giovedì 28 settembre, alla presenza del critico cinematografico Beatrice Fiorentino e del regista Hleb Papou. Alle 19 inizieranno le proiezioni di ‘SIC@SIC cortometraggi italiani’, brevi lavori provenienti dalla sezione ‘SIC@SIC – Short Italian Cinema’. Sono opere di autrici e autori giovanissimi, in grado di muoversi lungo tutto lo spettro espressivo del cinema contemporaneo. Un panorama di possibilità entusiasmanti le cui uniche regole sono il talento e la creatività.

Temporada de caza (Hunting Season)’

Seguirà alle 21, il film vincitore della 32.ma Settimana Internazionale della Critica: ‘Temporada de caza (Hunting Season)’ (Argentina, Usa, Germania, Francia, Qatar, 110’) di Natalia Garagiola. Ernesto è una rispettata guida di caccia che vive in Patagonia con la sua nuova famiglia. In seguito alla morte della prima moglie, l’uomo è costretto a ospitare il figlio che non vede da oltre dieci anni. Messo di fronte al passato che si era lasciato alle spalle, Ernesto cerca di contenere le esplosioni di violenza del giovane. Immersi in una natura ostile, il risentimento cederà il passo a un possibile rapporto fra i due uomini. Il loro ritrovarsi li porterà a confrontarsi con la loro capacità di uccidere e perdonare.

Informazioni

Tutti i film stranieri sono proiettati in lingua originale sottotitolati in Italiano. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. L’elenco completo delle proiezioni è disponibile al link: legiornatedellamostra.agistriveneto.it