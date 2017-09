Lavori in corso accanto al Municipio: un operaio trova un ordigno bellico

DRENCHIA - Durante alcuni lavori edili è stata scoperta una bomba di aereo, risalente, forse, alla Grande Guerra. E’ avvenuto a Drenchia, Comune delle Vali del Natisone. I lavori erano in corso, in questi giorni, accanto al palazzo del Municipio.

L'ordigno

La scoperta, è avvenuta durante alcuni scavi, martedì 26 settembre: un operaio, rimuovendo della terra con l’ausilio di un escavatore ha sentito uno strano rumore metallico, è sceso dal mezzo per controllare è si è trovato davanti la bomba. L'uomo - come anticipato da Il Gazzettino - ha bloccato tutto e ha chiamato subito il sindaco, Francesco Romanut, che a sua volta ha allertato i carabinieri. L'area è stata quindi circoscritta. Ora, su disposizione della Prefettura di Udine, i militari del Genio provvederanno a mettere in sicurezza, quanto prima, l'ordigno bellico e a farlo brillare. Dalle prime informazioni, dovrebbe trattarsi di una bomba sganciata da un aereo. L’ordigno ha un diametro di 30 centimetri ma si vede solo parzialmente. A prima vista dovrebbe risalire al periodo della Grande Guerra.