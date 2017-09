34 vetture storiche in tour in Fvg. Doppia tappa: prima a Trieste poi a Cividale

FVG - Il Veteran car Velden, club che raggruppa collezionisti di auto d'epoca della Carinzia, ha promosso un tour transfrontaliero dal 28 settembre al 1° ottobre di 34 splendide vetture storiche che attraverseranno il confine sloveno e italiano per fare tappa sabato 30 settembre prima a Trieste e successivamente a Cividale prima di rientrare a Velden punto di partenza del raduno. Fondamentale per la parte italiana del percorso si è rivelata la collaborazione con il Club friulano veicoli d'epoca il cui presidente, Italo Zompicchiatti, ha fornito tutto il sostegno possibile ai colleghi austriaci.

Il tour

Si potranno ammirare lungo il percorso e nelle zone di sosta veicoli di pregio delle più prestigiose case automobilistiche europee, dagli anni '30 agli anni '70, quasi a rappresentare la storia e l'evoluzione del design e del motorismo. In particolare, a Cividale le vetture saranno parcheggiate dalle ore 12 nella centrale piazza Duomo, mentre gli equipaggi saranno ospiti al ristorante al Monastero per il pranzo. Nella circostanza i vertici dei club di Velden e di Udine si scambieranno un reciproco omaggio per rinsaldare i vincoli di amicizia che li lega da molti anni anche con partecipazione incrociata alle rispettive iniziative annuali. «Al riguardo, il club friulano - annuncia Zompicchiatti - ha promosso per il 28 settembre una trasferta in pulmann dei propri iscritti alla fiera di Padova per la tradizione mostra-mercato di auto e moto d'epoca e per l'8 ottobre il raduno di fine stagione denominato 'Colori d'autunno' che per l'edizione 2017 coinvolgerà il territorio dell'alta valle del Torre con visita alle grotte di Villanova e tour fino a Campo di Bonis attraverso le località di Ramandolo e Taipana».