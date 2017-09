Stesso nome, stesso logo: l'Udinese diffida una pagina fake su Facebook

UDINE - Non solo ha abusato del nome e del logo della Udinese Calcio Spa, ma ha anche pubblicato notizie false e diffamatorie relative all’attività della società. L’Udinese, per questo motivo, non perso tempo e ha formulato una diffida legale nei confronti di Facebook Inc, in riferimento alla pagina «Udinese Calcio 1896 – Udinese Supporters Worldwide – Unofficial Gathering». Sulla homepage della pagina – seguita da oltre 52mila persone - si legge un post datato 23 settembre: «Questa pagina non è ufficiale, ma è il primo iscritto in questo social network». I post e le immagini pubblicate, però, sono quelle della pagina ufficiale del club bianconero. Una situazione inaccettabile per la società. Entro 72 ore dalla diffida gli amministratori dovranno procedere con la rimozione della funzionalità: se questo non dovesse accadere, l’Udinese si rivolgerà all’autorità giudiziaria.

La nota

«La società comunica che è stata formulata diffida legale nei confronti di Facebook Inc., in riferimento alla funzionalità informatica che appare sul sito «Facebook», con il nome utente: «Udinese Calcio 1896 – Udinese Supporters Worldwide – Unofficial gathering». Ivi appaiono infatti una serie di scritte, disegni, immagini grafiche e immagini fotografiche, mediante le quali si abusa gravemente del nome e del logo della Udinese Calcio s.p.a., la quale è l’unico soggetto abilitato ad utilizzare e disporre dei propri beni, fra cui ovviamente rientrano i diritti immateriali ed intangibili tipici del mondo dello sport. Di più, nel predetto «Unofficial gathering» appaiono notizie false e diffamatorie, relative all’attività della società, la pubblicazione delle quali costituisce sia fatto illecito civile che il reato previsto e punito dall’art. 595 del codice penale. Gli amministratori di diritto e/o di fatto e/o gli institori operanti in Italia per conto di Facebook Inc. sono stati pertanto invitati a provvedere immediatamente – e comunque entro e non oltre ore 72 dal ricevimento della diffida – a rimuovere definitivamente dal sito informatico Facebook la menzionata abusiva funzionalità. In mancanza di ottemperanza, la società si rivolgerà all’autorità giudiziaria, perseguendo anche personalmente gli amministratori di diritto e/o di fatto e/o gli institori operanti in Italia per conto di Facebook Inc., sia in sede civile che penale, ai sensi delle leggi vigenti nel nostro paese».