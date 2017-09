Al Carnera arriva la Fortitudo. Coach Lardo: «Siamo carichi»

UDINE - Conto alla rovescia iniziato per l'esordio della Gsa Udine. Venerdì, con palla a due alzata alle ore 21, la formazione di coach Lardo se la vedrà con la Fortitudo Bologna in un succulento e atteso anticipo di campionato. La sfida con i fortitudini, che saranno privi del playmaker Fultz, infortunato e dell'Ala Amici, squalificato, rappresenta l'ideale trait d'union con il finale della scorsa stagione che vide proprio i bolognesi uscire sconfitti dal palasport di Cividale nell'ultima di campionato. Delle sensazioni della vigilia ha parlato con noi l'allenatore Lardo al termine dell'allenamento di martedì sera al Carnera.

Lardo, come arriva la Gsa all'esordio in campionato?

«La prima partita della stagione è sempre particolare, con tutta la tensione dell'esordio che si porta dietro. Noi siamo carichi, siamo motivati anche per il ritorno al Carnera e l'arrivo di una squadra importante da affrontare. Nelle ultime due settimane abbiamo fatto dei passi importanti e con l'ultima amichevole (vinta a Verona ndr) abbiamo visto dei miglioramenti da parte di più di qualche giocatore».

Qual è il pericolo numero uno di Bologna?

«E' difficile da dirsi perché al momento non ci possono essere degli equilibri definiti all'interno delle squadre. Loro partono con un roster importante, anche se saranno privi di Amici, hanno giocatori di assoluto livello a cominciare da Mancinelli, per passare per i due americani (il confermato Legion e il nuovo playmaker McCamey ndr), per arrivare a Cinciarini. Non c'è un unico giocatore pericoloso, ma è tutta la squadra ad esserlo, tant'è che sono loro stessi a non fare mistero di essere una delle favorite alla promozione finale».

Il pubblico del Carnera sta rispondendo alla grande per questo primo match casalingo: tra prevendite ed abbonamenti avrete più spettatori di quanti avuti nei sold out a Cividale. Un'ottima notizia, non trova?

«Intanto non dobbiamo dimenticarci di Cividale dove abbiamo avuto una bella annata con tanti spettatori. Qui a Udine puntiamo a portare più gente possibile e crediamo che l'esordio al Carnera possa essere stimolante per tutti gli appassionati di basket che stanno rispondendo bene anche alla campagna abbonamenti. Da parte nostra cercheremo anche questa volta di trasmettere i valori degli scorsi anni. Sarà molto bello vedere un Carnera sempre pieno di tifosi durante tutta la stagione».

Accessi per gli spettatori

Per la partita con la Fortitudo, l'attesa è grande ed il Carnera si appresta ad essere riempito in ogni settore. La società friulana ha, infatti, comunicato che a martedì sera sono già 700 i biglietti venduti in prevendita, ai quali andranno aggiunti gli abbonati che sono già a quota 1.800 con la sottoscrizione delle tessere ancora aperta. Per quanto riguarda l’accesso all’impianto dei Rizzi, i tifosi si dovranno attenere alle seguenti disposizioni:

- dal varco A, situato in corrispondenza del busto di Primo Carnera e quindi sul lato di via dell’Emigrazione, potranno accedere i possessori degli abbonamenti o dei biglietti dei settori di Parterre oro, tribuna numerata e tribuna stampa o comunque chi vorrà acquistare un tagliando di Parterre oro e tribuna numerata il giorno della partita. Inoltre, sempre da questo varco, potranno accedere coloro che dovranno ritirare l’accredito presso la cassa centrale del palasport Carnera.

- dal varco B, situato in corrispondenza della curva ovest, potranno accedere i possessori degli abbonamenti o dei biglietti dei settori di Parterre argento, tribuna libera e curva ovest Settore D o comunque chi vorrà acquistare un tagliando dei medesimi settori il giorno della partita.

- dal varco C, infine, situato in corrispondenza dell’ampio parcheggio esterno del palasport Carnera lato curva sud dello stadio Friuli, potranno accedere i tifosi ospiti.