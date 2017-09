Gradimento dei governatori: Serracchiani solo 15esima

FVG - E' il presidente del Veneto il più amato d'Italia: lo apprezza il 58,3% dei cittadini intervistati facendo conquistare a un'amministrazione della Lega Nord la 'medaglia d'oro', nel primo semestre 2017, in questa particolare classifica. Al secondo posto si piazza Chiamparino (56,4%), presidente del Piemonte eletto con il Pd. La sua è stata una vera e propria scalata: in un anno ha guadagnato ben sei posizioni accrescendo il suo consenso del 6,2%.

Sul terzo gradino del podio Michele Emiliano: il governatore della Puglia, che nel 2016 guidava la classifica, è scivolato di due posizioni, conquistando il 56,1% dei consensi, l'1,3% in meno rispetto all'ultima rilevazione.

Solo 15esima la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, con il 44,7% dei consensi degli intervistati, in calo dello 0,6% rispetto all’ultima rilevazione del 2016. E' quanto emerge da Monitor Index Research, il monitoraggio semestrale che indaga la soddisfazione nei confronti di chi governa Regioni e città. L'indagine è stata condotta attraverso interviste telefoniche su un campione stratificato per caratteristiche socio-demografiche e geografiche nel periodo marzo-giugno 2017.