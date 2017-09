Colpito da un infarto durante una passeggiata: morto 57enne di Buja

VENZONE - Era uscito per un’escursione in valle. ma non è più tornato a casa. A stroncare la vita di un uomo residente a Buja, M. B., queste le sue iniziali, di 57 anni, è stato un malore improvviso.

Una passeggiata ‘fatale’

Il 57enne, un noto dipendente della Banca Unicredit, sarebbe rimasto vittima di quello di un infarto. Era arrivato Venzone nella giornata di martedì 26 settembre, per una camminata in Val Venzonassa. Durante la passeggiata - come chiarito da Il Gazzettino - lungo un sentiero, in prossimità di via Sottomonte, però, ha accusato un malore. Si è accasciato a terra e non ha più ripreso conoscenza.

Non c’è stato nulla da fare

Inutile l’intervento del personale medico del 118, che potuto solamente constatare la morte dell’uomo. Ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno della Procura di Udine, la salma del 57enne è stata rimossa e composta nell'obitorio dell'ospedale di Gemona del Friuli.