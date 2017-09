Gruppo Illiria porta Nespresso Professional in Fvg

UDINE - Il segmento Ocs, ovvero «office coffee service» dedicato agli uffici, è un mercato ad alto potenziale di crescita per il settore della distribuzione automatica di caffe e bevande calde. Per il Friuli Venezia Giulia sarà l’azienda udinese Gruppo Illiria a distribuire il prodotto Professional di Nespresso per il mercato Ocs. «Si tratta di un incarico molto importante che ci rende particolarmente orgogliosi – spiega il vicepresidente Mario Toniutti – sia perché è un’ulteriore conferma della solidità finanziaria e dell’affidabilità commerciale di Gruppo Illiria, sia perché ci apre nuovi scenari di sviluppo».

Un reparto dedicato

Il progetto prevede la creazione di un reparto dedicato, la formazione ad hoc per il personale scelto, l’ottenimento delle certificazioni necessarie per l’officina di manutenzione e riparazione delle macchine Nespresso da ufficio e, ovviamente, importanti investimenti per lo sviluppo commerciale e per la promozione del servizio sul territorio regionale.

La crescita

Investimenti che nel caso di Gruppo Illiria sono una costante che ha decretato la crescita degli ultimi anni: il fatturato 2016, infatti, ha chiuso con 48 milioni di euro segnando +17% rispetto all’anno precedente, una crescita confermata anche nel primo semestre 2017 anche in termini di nuove assunzioni, ben 18 solo per il Friuli Venezia Giulia.

Qualità del prodotto

Merito appunto dei continui investimenti sia nella qualità del prodotto offerto al cliente finale che, anche nei distributori, ricerca sempre di più prodotti, naturali, biologici, a km zero e senza glutine, sia nell’innovazione tecnologica del servizio con macchine di nuova generazione, completamente «touch screen» in cui, per un solo caffè, si può scegliere tutto, dalla misura del contenitore, all’aromatizzazione fino al topping.

Sala regia

Non solo: Gruppo Illiria è una delle poche aziende del settore, l’unica in Fvg, ad avere una sala regia: si tratta di una vera e propria sala di controllo che dalla sede di Udine monitora e gestisce in tempo reale lo stato dei degli oltre 15.000 distributori presenti sul territorio nazionale e il lavoro del personale sul campo in modo da ottimizzare interventi, trasferte, mezzi e tempi e garantendo sempre il massimo dell’efficienza al cliente.