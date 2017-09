Anna Mareschi Danieli verso la presidenza di Confindustria Udine

UDINE - Confindustria Udine comunica che, a seguito della riapertura delle procedure per l’elezione del nuovo presidente dell’Associazione, la Commissione di designazione insediatasi l’11 settembre ha ricevuto, entro la scadenza fissata di mercoledì, un’unica candidatura. Si tratta di quella di Anna Mareschi Danieli. Trentasei anni, laureata all’Università Bocconi di Milano in Economia aziendale con specializzazione in Marketing globale, Anna Mareschi Danieli è director finance alla Danieli & C Officine Meccaniche Spa di Buttrio. Prima di assumere un ruolo da dirigente nel team amministrazione e finanza, è stata responsabile finanziario Asia e Pacific dell’azienda di Buttrio, nella quale è approdata dopo precedenti esperienze professionali, anche all’estero, alla Smi Steel South Carolina e presso diversi istituti bancari.

«Si è lavorato in queste settimane con senso di responsabilità per arrivare ad una candidatura unitaria», è il commento del presidente uscente Matteo Tonon, che esprime «soddisfazione per il percorso intrapreso, che punta a creare il più ampio consenso possibile attorno al nuovo presidente e al suo programma». «Ora – aggiunge Tonon - la parola passa ai nostri associati, che saranno consultati dai saggi. A loro spetterà il compito di riferire in Consiglio sul gradimento della candidatura». Quindi a partire dal28 settembre, e fino al 19 ottobre, i rappresentanti delle aziende associate potranno richiedere alla Commissione di designazione di essere consultati sulla candidatura pervenuta.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione relazionerà sull’esito delle stesse al Consiglio direttivo, il quale procederà alla votazione del presidente designato e successivamente della squadra di Presidenza. Il presidente designato sarà infine eletto dall’Assemblea dei delegati che si terrà prevedibilmente a fine ottobre.