Vigili del Fuoco: il sottosegretario Bocci annuncia nuovi rinforzi in Fvg

LATISANA - «La pressione compiuta nei confronti del ministero ha dato buoni frutti. Il sottosegretario Bocci ha infatti ricordato che tra le 761 nuove leve che usciranno dal corso nazionale dei Vigili del Fuoco ci potranno essere anche le risorse umane per implementare gli organici del Friuli Venezia Giulia». Lo ha detto la presidente della Regione, Debora Serracchiani, commentando le parole del rappresentante del Governo presente a Latisana in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo distaccamento dei volontari dei Vigili del Fuoco. Per l'occasione erano presenti all'evento anche il sottosegretario agli Interni, Gianpiero Bocci, il sindaco Daniele Galizio, il capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Gioacchino Giomi, il capo dipartimento nazionale del corpo, Bruno Frattasi, il direttore regionale Loris Munaro, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Alberto Maiolo.



Nel suo intervento, Bocci ha ricordato come, a fonte di impegni volontari e non dovuti assunti dalla Regione nei confronti dei Vigili del Fuoco, verranno inviati in Friuli Venezia Giulia nuovi uomini per implementare gli organici. Di recente, Serracchiani aveva inoltrato una lettera al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per ringraziarlo dell'invio di quattro unità nella nostra regione ed evidenziare la contestuale necessità di ulteriori rinforzi. «Quello di Latisana, ma in generale dell'intera provincia di Udine, è un territorio molto vasto - ha affermato la presidente Fvg - che ha bisogno di un costante presidio per essere pronti ad affrontare i rischi di dissesto idrogeologico ma anche - ha aggiunto - per il tempestivo intervento di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco in casi di incidenti». Serracchiani, che ha esordito rivolgendo un «enorme grazie ai Vigili del Fuoco per tutto quello che fanno», ha evidenziato la forte collaborazione esistente in Friuli Venezia Giulia tra la Regione e il corpo, «sfociato in una convenzione che accompagna l'attività dei Vigili del Fuoco per i prossimi tre anni con un sostegno economico regionale pari a 1,3 milioni di euro. Tra queste risorse ci sono anche quelle utilizzate per completare il distaccamento di Latisana».

Rivolgendosi al sottosegretario, Serracchiani ha chiesto di tenere in considerazione l'impegno profuso dalla Regione «perché abbiamo bisogno di braccia e mezzi per rendere effettivo questo sforzo che anche noi stiamo facendo per il presidio e la sicurezza del territorio». Un appello che è stato subito raccolto da Bocci, il quale ha innanzitutto ringraziato la presidente per l'impegno dimostrato nei confronti dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. In particolare, ha evidenziato il fatto che per la vastità del territorio udinese e per la domanda storica di sostegno proveniente da questa zona sia effettivamente necessario avere più risorse per affrontare le necessità. «In un periodo storico come questo - ha detto l'esponente del Governo - fare inaugurazioni e prendere impegno nel rafforzare la presenza dello Stato nel territorio è un atto importante. Ciò non è possibile in tutte le regioni ma in Friuli Venezia Giulia la Giunta ha deciso di destinare risorse al sistema del soccorso perché convinta che sia un investimento che va a migliorare il sistema della sicurezza del territorio». "A fronte di questo sforzo, che non era dovuto ma che è stato compiuto in modo convinto dalla Regione, l'impegno che ci assumiamo con il capo del corpo nazionale - ha concluso Bocci - è quello di trovare le risorse umane che restano da impegnare in Friuli Venezia Giulia tra i 761 nuovi Vigili del fuoco che usciranno dal corso che si sta svolgendo a Roma».