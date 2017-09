Si schianta contro un camion: un uomo finisce all’ospedale

PRADAMANO - Auto contro camion, un uomo finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto attorno alle 20.45 del 27 settembre lungo via Cussignacco, nel Comune di Pradamano, all'altezza del distributore Eni.

I fatti

L'autoarticolato - alla cui guida c’era un uomo di 53 anni, F.M., queste le sue iniziali, italiano, residente a Chiuro (Sondrio) - stava uscendo proprio dall'area di servizio per dirigersi verso Udine. In quel frangente il mezzo è stato urtato, nella parte posteriore, da una Fiat Panda condotta da P.G., 63enne italiano, residente a Pradamano. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del’utilitaria che è stato trasportato con autoambulanza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della pattuglia dell’Uti Friuli Centrale intervenuta per i rilievi. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora proprio per consentire i rilievi della polizia locale, e per permettere ai vigili del fuoco giunti sul posto di bonificare l'arteria.