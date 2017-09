Nuovo colpo al bancomat, questa volta a Majano

MAJANO - Ancora una volta a finire nel mirino dei malviventi, un bancomat. Questa volta, in particolare, i ladri hanno preso di mira quello della Banca Friuladria di via Udine, a Majano. L’ultimo episodio risale a una decina di giorni fa, quando a essere colpita è stata invece la filiale della Bcc Bassa Friulana, a Bicinicco. In quell’occasione i rapinatori, nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 settembre, hanno fatto saltare lo sportello automatico.

I fatti

Diversa la dinamica, invece, a Majano: nella notte fra il 27 e il 28 settembre, un minuto dopo l’una, la centrale operativa dell’Italpol ha ricevuto una chiamata d’allarme. Da un controllo delle telecamere gli addetti hanno subito notato un soggetto, con passamontagna, che armeggiava sul bancomat. E' stata subito inviata la pattuglia più vicina che pochi minuti dopo ha raggiunto il posto. All’arrivo della guardia il malintenzionato si era però già allontanato riuscendo a forzare il cassetto dei contanti e portandone via il contenuto. Sul furto stanno indagando i carabinieri.