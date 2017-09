Coldiretti Fvg: 280 soci a Milano al Villaggio degli agricoltori

FVG - Anche Coldiretti Fvg partecipa alla tre giorni del Villaggio degli agricoltori della Federazione, un’inedita esperienza di vita rurale in centro a Milano e un’occasione per gustare il buon cibo italiano. Una delegazione di 280 soci, assieme e presidenti e direttori delle quattro province, partirà all’alba di venerdì 29 settembre per essere presente alle 9.30 all’inaugurazione della più grande fattoria mai aperta in città, da piazza del Cannone a piazza Castello, con il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia e migliaia di agricoltori, i protagonisti di questa iniziativa #stoconicontadini.

I 'prodotti perfetti' del Fvg

Nelle vetrine delle eccellenze il Fvg esporrà per la categoria 'prodotti perfetti' les frices, patate coionaries, Picolit e prosciutto di Sauris, mentre per la 'superfood' ci saranno pitina, cipolla rossa di Cavasso e Rosa di Gorizia. «Una occasione unica per vivere un giorno da agricoltori negli orti, sui trattori o nella stalla con gli animali – sottolinea il presidente di Coldiretti Fvg Dario Ermacora –, con la possibilità di assaggiare menu contadini al cento per cento, oltre che di fare la spesa a chilometri zero con le specialità del territorio nel mercato di Campagna Amica. Un buon modo per ribadire l’urgenza della tutela del made in Italy, insidiato da accordi internazionali assolutamente da respingere come il Ceta con il Canada».