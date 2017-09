In tre aggrediscono un 92enne per derubarlo

TALMASSONS - Si avventano in tre su un anziano signore di 92 anni, lo buttano a terra ed entrano in casa alla ricerca di ‘qualcosa’ da rubare. Una vicenda che lasciare attoniti, quella avvenuta attorno alle 21 di mercoledì 27 settembre, a Flumignano di Talmassons.

I fatti

Il signore vive da solo, è vedovo. Ad avvicinarlo, in un primo momento - cme anticipa Il Gazzettino - è stata una donna, diceva di volergli vendere un libro. Vedendo che l’uomo non si muoveva dall’uscio di casa, evidentemente la ladra ha perso la pazienza e sono arrivati i 'rinforzi': sono sbucati due uomini che hanno spinto a terra l’anziano. Entrati nell’abitazione del 92enne hanno iniziato a frugare alla ricerca di denaro e oro. Non c’era nulla, però.

I soccorsi

Il trambusto ha allertato tutto il vicinato che accorso ha fatto fuggire la banda, che si è a breve dileguata, facendo perdere le tracce. I vicino hanno poi chiamato carabinieri e l'ambulanza. Il signore, fortunatamente sta bene. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Mortegliano e i sanitari del 118 che hanno medicato il signore.